Alpské lyžování ONLINE: Sjezd žen i s třemi Češkami na startu, získá Vonnová medaili?

Lindsey Vonnová absolvovala trénink sjezdu
Alpské lyžování na ZOH 2026
V průběhu předolympijského týdne se stala Lindsey Vonnová možná nejčastěji skloňovaným sportovním jménem. Týden před startem Her upadla v Crans Montaně a přetrhla si přední zkřížený vaz. Jednačtyřicetiletá Američanka však pod pěti kruhy navzdory zranění startovat bude, pomůže jí kolenní ortéza. V neděli se představí ve sjezdu jako jedna z favoritek, na startu budou také tři české závodnice (Nováková, Negri a Labaštová). Závod startuje v 11:30, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program alpského lyžování na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Ženy - SjezdTofane Alpine Skiing Centre

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

