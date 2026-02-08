Alpské lyžování ONLINE: Sjezd žen i s třemi Češkami na startu, získá Vonnová medaili?
V průběhu předolympijského týdne se stala Lindsey Vonnová možná nejčastěji skloňovaným sportovním jménem. Týden před startem Her upadla v Crans Montaně a přetrhla si přední zkřížený vaz. Jednačtyřicetiletá Američanka však pod pěti kruhy navzdory zranění startovat bude, pomůže jí kolenní ortéza. V neděli se představí ve sjezdu jako jedna z favoritek, na startu budou také tři české závodnice (Nováková, Negri a Labaštová). Závod startuje v 11:30, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program alpského lyžování na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>