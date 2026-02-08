Drsný pád Vonnové ve sjezdu! Křik bolestí a zásah vrtulníku, má zlomenou nohu
Svah Tofane Alpine Skiing Centre totálně ztichl! Pár dnů po pádu v Crans-Montaně se lyžařská superstar Lindsey Vonnová vrátila do závodní kombinézy, jenže hned po startu olympijského sjezdu ošklivě upadla a dlouho zůstala ležet na sněhu. Okamžitě k ní přiběhli zdravotníci, kteří následně čekali na to, až přiletí vrtulník. Jednačtyřicetiletá Američanka závodila i přes přetrhaný přední zkřížený vaz v levém koleni. S velkolepou kariérou je pravděpodobně konec... Program alpského lyžování na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Na olympijský svah se Lindsey Vonnová vydala se startovním číslem třináct, které jí přineslo ohromnou smůlu. Po pár sekundách v obrovské rychlosti vyskočila, zahákla se o branku a nekontrolovaně spadla. Ze sněhu se dlouho nezvedala, a proto k ní okamžitě přiběhli zdravotníci. Následně se čekalo na to, až přiletí vrtulník, který Vonnovou odvezl rovnou do nemocnice.
Podle zpráv přímo ze svahu bylo slyšet, jak olympijská vítězka z roku 2010 křičí bolestí. „Lindsey Vonnová upadla při olympijském sjezdu a bude ošetřena lékařským personálem,“ uvedl pár minut po incidentu americký lyžařský a snowboardový tým.
Ten pak doplnil i aktualizovanou informaci. „Utrpěla zranění, ale je ve stabilizovaném stavu a v dobrých rukou amerických i italských fyzioterapeutů.“
Podle ČTK se Vonnová po pádu ocitla i na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Cortině. Patrně má zlomenou nohu.
Držitelka čtyř Velkých a šestnácti Malých glóbů skončila s lyžováním v roce 2019. Své rozhodnutí zdůvodnila přetrvávajícími zdravotními problémy s pravým kolenem. O pět let později ale Vonnová ohlásila senzační návrat, veškeré úsilí pak směřovala k italským Hrám.
Pekelně rychlá čtyřicátnice disponovala před vrcholem sezony skvělou formou. Vždyť osmkrát z devíti závodů ve Světovém poháru dojela na bedně, jednou jí stupně vítězů utekly o chlup. Jenže týden před startem olympiády Vonnová v Crans-Montaně ošklivě upadla a zpřetrhala si přední zkřížený vaz v levém koleni.
Šokovaní fanoušci lyžařské superstar jen čekali, jestli se Lindsey na pětadvacátých zimních hrách představí. V úterý přišlo definitivní ujištění, že ano. „Podstoupila jsem intenzivní léčbu, kterou jsem konzultovala s lékaři, trénovala v posilovně a šla jsem si zalyžovat. Můžu závodit,“ potvrdila. Nohu si v Tofane Alpine Skiing Centre zpevnila kolenní ortézou.
„Pro ni je to v podstatě poslední velký závod, takže z mého pohledu jde na maximální riziko. Je to hop, anebo trop. Buď to sjede a dobře to dopadne, nebo se samozřejmě může stát, že si zranění ještě zhorší,“ popisoval před ženským sjezdem pro deník Sport David Vrbický, vrchní fyzioterapeut Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
Očekávaný comeback na olympijské hry však dopadl smutně, s velkolepou kariérou Vonnové je pravděpodobně konec.
„Na jejím místě bych udělal úplně totéž, závodil bych. Byla rychlá v tréninku, riskovala, ale nevyplatilo se jí to,“ líčil bývalý olympijský lyžař Graham Bell v televizním studiu.
Ženský sjezd nakonec ovládla Američanka Breezy Johnsonová. Stříbro brala německá lyžařka Emma Aicherová a bronz pak domácí Italka Sofia Goggiaová. Z trojice českých závodnic skončila nejlépe Barbora Nováková, která obsadila 25. místo. Alena Labaštová byla 29., Elisa Negri 31.
Sjezdové lyžování (Bormio):
Ženy - sjezd: 1. Johnsonová (USA) 1:36,10, 2. Aicherová (Něm.) -0,04, 3. Goggiaová (It.) -0,59, 4. Wilesová (USA) a Hütterová (Rak.) obě -0,86, 6. Pirovanová (It.) -0,94, ...25. Nováková -5,79, 29. Labaštová -8,45, 31. Negri (všechny ČR) -9,38.