YASSSSSSS! Shiffrinová slaví, Vlhová na olympiádě pojede! Bude obhajovat zlato
Jedna z královských rivalit světového sportu na olympijských hrách znovu ožije. Slovenská lyžařka Petra Vlhová po víc než dvouleté pauze oznámila comeback. V Cortině d´Ampezzo se chce zúčastnit týmové kombinace a slalomu, v němž bude obhajovat zlato z Pekingu. A co na to Mikaela Shiffrinová? Má radost! Program alpského lyžování na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Čekalo se, kdy ta zpráva přijde. Nebylo ovšem jisté, jestli opravdu zazní. Petra Vlhová však v sobotu večer pověsila na Instagram stručné, nýbrž významné oznámení.
Její osudová soupeřka, Američanka Mikaela Shiffrinová, na něj reagovala deseti znaky, které zřetelně vyjádřily její nadšení: „YASSSSSSS“.
A vysloužila si pochvalu od jedné z Vlhových fanynek.
„Je pěkné, že jsi Peti napsala a že jsi její fanynkou, přestože jste rivalky. Je to od tebe velmi pěkné gesto,“ vzkázala americké hvězdě.
Kariéra jedné z nejvýraznějších tváří světového lyžování poslední dekády se přetrhla 20. ledna 2024, kdy Vlhová upadla na zledovatělém svahu při závodě Světového poháru doma v Jasné. Karambol na první pohled nevypadal nijak hrůzostrašně, následky však byly vážné. Vlhová si přetrhla zkřížený i postranní vaz v pravém koleně a musela na operaci. Následně přišla o celou minulou sezonu a v březnu musela ještě na jeden zákrok.
V olympijské zimě Vlhová neustále svůj návrat odkládala. Mluvilo se o tom, že se ukáže před Vánoci v Semmeringu nebo po Novém roce ve Flachau. Koncem ledna už dokonce před závody Světového poháru trénovala ve Špindlerově Mlýně, pořadatelé jí nabízeli možnost sjet si ostrý kopec jako předjezdkyně. Teprve v sobotu večer, jedenáct dní před startem olympijského slalomu v Cortině d´Ampezzo, však comeback potvrdila.
„Jedu do Cortiny na moje čtvrté olympijské hry. Naposledy jsem závodila před dvěma roky, nemůžu se dočkat, až budu zpátky ve startovní bráně, znovu reprezentující svou zemi,“ sdělila Vlhová.
Zároveň oznámila, že kromě slalomu, který se jede ve středu 18. února, už toto úterý nastoupí do slalomového úseku týmové kombinace.