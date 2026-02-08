Soupeřky o pádu Vonnové: V tu chvíli mi puklo srdce. Nedokážu si představit tu bolest...
Měl to být velkolepý návrat na světovou scénu. Jedna z největších superstar v historii alpského lyžování se v roce 2024 vrátila k profesionální kariéře, aby zazářila na olympijských hrách v Itálii. Jenže pohádkový příběh se kolem nedělního poledne proměnil v horor. Lindsey Vonnová (41) vydržela ve sjezdu jen třináct sekund. Při skoku se zahákla o branku, ošklivě upadla a zlomila si nohu. Nejen její největší soupeřky byly v ten okamžik v šoku... Program alpského lyžování na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Týden před startem olympiády Lindsey Vonnová upadla při závodu Světového poháru v Crans-Montaně, kde si zpřetrhala přední zkřížený vaz v levém koleni. Svého olympijského snu se však ani přes bolest nevzdala, navzdory nepříjemnému zranění se na start sjezdu přece jen postavila.
Ovšem závod pro ni skončil už po třinácti sekundách. Vonnová po kontaktu s brankou ošklivě spadla a poté se v bolestech svíjela na sněhu. Po zásahu lékařského týmu byla vrtulníkem převezena do nemocnice v Cortině.
„Netvrdím, že vím, čím si prochází, ale vím, jaké to je být tady, bojovat o olympiádu a nechat se touto tratí spálit. Je hrozně těžké sledovat, jak její sny umírají,“ vžila se do kůže Vonnové novopečená olympijská vítězka a její reprezentační parťačka Breezy Johnsonová.
„Byl to jeden z nejvíc srdcervoucích okamžiků mého života. Nedokážu si představit bolest, kterou teď Lindsey prožívá. Nemyslím tím fyzickou bolest, tu zvládne. Mé srdce je ale s ní. Doufám jen, že to není tak vážné, jak to vypadalo,“ hlásila Johnsonová po závodě.
„Lindsey vždycky byla mým idolem od chvíle, kdy jsem lyžařské závody začala sledovat. Je vždycky usměvavá a ochotná nejen pro média, ale i pro fanoušky. Nastavila pro mě standard toho, jak má lyžař vypadat. I osobně je moc milá,“ chválila Norka Kajsa Vickhoff Lieová, která ve sjezdu skončila sedmá.
Při chvílích hrůzy byla myšlenkami s Vonnovou i další Američanka Jacqueline Wilesová. Ta brala spolu s rakouskou lyžařkou Corneliou Huetterovou dělené čtvrté místo. „Pro Lindsey je to hrozné, jsme totiž strašně semknutá skupina. Ona je pro nás všechny obrovským mentorem, vidět ji takhle spadnout opravdu bolí. V tu chvíli mi puklo srdce, ale riziko k tomuto sportu patří,“ věděla Wilesová.
V průběhu nedělního odpoledne Vonnová podstoupila operaci zlomené nohy. Jestli a kdy se k alpskému lyžování vrátí, je v tuto chvíli pochopitelně nejasné.