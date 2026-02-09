Trable vítězky sjezdu Johnsonové: medaile na tři kusy. Moc s ní neskákejte, radí
Získala pro výpravu USA první zlato. Zasloužila by si pořádné oslavy a jistě nějaká party i byla. Ale radost Breezy Johnsonové zastínily dvě věci. Jednak ošklivý pád její týmové kolegyně Lindsey Vonnové. A taky fakt, že svou medaili si na krku moc dlouho neužila. Rozpadla se jí totiž na tři kusy, jak prozradila na tiskové konferenci po slavnostním ceremoniálu. Program alpského lyžování na ZOH 2026 >>>
Trable s olympijskými medailemi se zjevně nevyhnuly ani Hrám v Milánu a Cortině. A projevily se velmi časně. Už druhý den, kdy se rozdávaly.
Dotyčnou, která vadu objevila, je Američanka Breezy Johnsonová, vítězka nedělního sjezdu žen. Při ceremoniálu byla medaile ještě v pořádku, ovšem jen pár desítek minut poté na tiskové konferenci šokovala soupeřku, která s ní sdílela stupně vítězů. „Raději s ní moc neskákej,“ pronesla a rázně před ni položila svou medaili, která už byla bez stuhy. Němka Emma Aicherová jen vyvalila oči.
Johnsonová pak to samé předvedla i novinářům. „Tady je medaile,“ vytáhla ji z jedné kapsy bundy. „Tady stuha a tady taková malá věc, která má držet medaili a stuhu pohromadě,“ vylovila z druhé kapsy stuhu a malý obdélníček, nejspíš sponu.
Při tiskové konferenci pak došla samozřejmě řeč i na velmi nepříjemný moment olympijského závodu – pád její týmové parťačky a legendy, ke které kdysi vzhlížela i Johnsonová, Lindsey Vonnové. Johnsonová v době, kdy k brutálnímu zranění její kolegyně došlo, seděla v horkém křesle pro vedoucí závodnici.
Později dostala zprávy, že i při přeletu vrtulníkem do nemocnice Vonnová myslela právě na ni.
„Její trenér mi říkal, že i v helikoptéře mi fandila. Takže doufám, že jí bude brzo dobře. Bolí mě za ni srdce. Občas je to brutální sport,“ prohlásila Johnsonová.