Zabystřan se trápí, v kombinačním sjezdu byl poslední: Pro super-G nevymýšlet ptákoviny
Do týmové kombinace mužů v alpském lyžování byli pro sjezd dle očekávání nominován Jan Zabystřan a do jednokolového slalomu novic pod pěti kruhy Marek Müller. V dopoledním programu však Zabystřan sjezd nerozjel dobře a skončil na posledním 20. místě. „Nepředávám to Márovi s dobrou ztrátou. Byla to nejhorší jízda, kterou jsem tady jel,“ litoval Zabystřan. Program alpského lyžování na ZOH 2026 >>>
Češi vyrazili skrze Zabystřana do závodu s dvojkou. Česká sjezdařská jednička ale měla očividné problémy udržet se v ideální linii a postupně nabírala na v té chvíli jediného závodníka v cíli Stefana Rogentina velkou ztrátu. Postupně se ukazovalo, že ani Švýcarův výkon nebyl nejlepší a Zabystřan se propadal.
„Byla to asi nejhorší jízda, kterou jsem tady za pět dní jel. Mrzí mě, že to vyšlo zrovna do té týmovky. Zkoušeli jsme jiný setup, ale asi to nebyl správný směr. Obecně si ale myslím, že po sjezdu bylo potřeba něco změnit. Bohužel to nepředávám Márovi s dobrou ztrátou, ale nějak si s tím poradí,“ řekl po své jízdě Zabystřan.
Ten už dlouho trénuje s německým týmem, hned po něm šel na start jeho tréninkový kolega Simon Jocher a dařilo se mu o poznání lépe. V cíli byl o více než dvě a půl sekundy rychlejší. „Byla to hezká jízda. Jemu obecně Bormio svědčí. Možná v tom individuálním sjezdu hrály roli nervy,“ pronesl na adresu Němce. Pak zvedl tep přihlížejícím Ital Florian Schieder, kterému vypnula lyže, ustlal si na sněhu a nedokončil. Zdravotně by ale měl být v pořádku.
Ve chvíli, kdy šli na věc nejlepší sjezdaři současnosti se nakonec Zabystřanova ztráta vyšplhala do výšin, kde rodák z Kadaně nechce být. Na vítězného Itala Giovanniho Franzoniho ztratil propastných 3,88 sekundy.
„Měl jsem trochu jiné lyžáky i lyže. Zkoušel jsem tvrdší model. Doufali jsme, že na skocích to bude trochu lepší, ale bylo to trošičku horší, protože jsem to tolik necítil. Možná by to jiným závodníkům sedělo, ale já jsem víc takový citový jezdec. Aspoň víme, že na super-G nemáme vymýšlet nějaké ptákoviny a pojedu v tom osvědčeném,“ zkoušel hledat pozitiva Zabystřan alespoň směrem k dalšímu průběhu olympijských her.
Slalom pro kombinaci je na programu ve 14 hodin. Marek Müller do něj vstoupí s obrovskou ztrátou. Předposlední tým Norsko 2 má na české duo náskok 96 setin sekundy.