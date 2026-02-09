Předplatné

Vonnová má za sebou druhou operaci zlomené nohy. Zotavuje se v nemocnici v Trevisu

Americká lyžařka Lindsey Vonnová se v nemocnici v Trevisu podrobila druhé operaci nohy, kterou si zlomila v nedělním v olympijském sjezdu
Americká lyžařka Lindsey Vonnová se v nemocnici v Trevisu podrobila druhé operaci nohy, kterou si zlomila v nedělním v olympijském sjezdu
Lékaři převáží Lindsey Vonnovou do nemocnice v Trevisu
Lékaři převáží Lindsey Vonnovou do nemocnice v Trevisu
Nemocnice v Trevisu, kde se Lindsey Vonnová podrobila druhé operaci zlomené nohy
Nemocnice Codivilla, kde Lindsey Vonn absolvovala počáteční vyšetření po zranění ve sjezdu
Lindsey Vonnová v nedělním sjezdu na ZOH 2026 tvrdě upadla
Lindsey Vonnová v nedělním sjezdu na ZOH 2026 tvrdě upadla
Lindsey Vonnová v nedělním sjezdu na ZOH 2026 tvrdě upadla
ČTK, iSport.cz
Alpské lyžování na ZOH 2026
Americká lyžařka Lindsey Vonnová se v nemocnici v Trevisu podrobila druhé operaci nohy, kterou si zlomila v nedělním v olympijském sjezdu v Cortině d'Ampezzo. Bez dalších podrobností o tom informovala agentura Reuters. 

Jednačtyřicetiletá Vonnová měla těžký pád už po několika sekundách jízdy. Na olympiádě startovala i přesto, že na konci ledna si ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz.

Olympijská šampionka z roku 2010, která se předloni vrátila k závodění po téměř šesti letech, byla ze sjezdovky vrtulníkem převezena do nemocnice v Cortině, odkud posléze zamířila do Trevisa.

Čtyřnásobná vítězka Světového poháru Vonnová byla v probíhající sezoně ve skvělé formě. Vyhrála dva sjezdy a vede hodnocení disciplíny ve Světovém poháru, v němž má celkem 84 vítězství. Z toho 12 vybojovala právě na sjezdovce v Cortině.

