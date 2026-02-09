Ledecká se omluvila za slzy: Není na mě moc hezký pohled. Po zklamání míří vše k super-G
PŘÍMO Z ITÁLIE | Mise za třetím snowboardovým zlatem Ester Ledecké na olympiádě nevyšla a své emoce dala po závodě najevo. „Připadalo mi v tu chvíli, že jsem jednou chybou zklamala celej národ včetně pana prezidenta,“ uvedla Ledecká na sociálních sítích. Svůj další sen si ale splní. Ve čtvrtek ji v Cortině d´Ampezzo čeká lyžařské super-G a potřetí v kariéře tak bude závodit na zimních Hrách v obou svých sportech. Před sebou má jasný cíl. Proto nebude na startu úterního týmového závodu. Program alpského lyžování na ZOH 2026 >>>
Nikdo neřekl, že Ester Ledecká nikdy nepláče. Žena, která se obléká do oblečku komiksové Superwoman a většinou tak taky jezdí, ale nedává emoce najevo často. Po čtvrtfinálovém krachu a stovce slov ji ale přemohly slzy.
„Včera mě spousta z vás asi poprvé viděla brečet. No, není na mě moc hezkej pohled a mě teď trochu mrzí, že jsem to nezvládla s větším nadhledem,“ napsala Ledecká světu v pondělí večer. „Snažila jsem se včera, jak nejlíp jsem to uměla, ale je to sport a tak to prostě ve sportu občas chodí. Poučím se z chyb a budu na sobě zase pracovat. Tak mi ty slzy promiňte, nechala jsem se unést okamžikem, místo toho abych se nadechla a viděla to tak, jak to vidím teď. Páté místo je dobrej výsledek a já jsem nesmírně vděčná, že jsem zdravá, můžu dělat to, co mě baví, a mám kolem sebe lidi, co mě podrží i ve dnech, kdy mi teče nudle po bradě.“
Pád jedné z největších favoritek italské olympiády dozníval ještě dlouhé hodiny po akci. Čeští sportovci i fanoušci se radovali ze zlaté medaile Zuzany Maděrové, ale Ledecké na dálku vyjadřovali podporu. Hokejista David Pastrňák marně hledal správná slova, pak se v Miláně vyjádřil na otázku Sportu.
„Chtěl jsem jí napsat, ale zatím jsem to ještě neudělal, abych tomu dal trošku odstup. Individuálnímu sportu tolik nerozumím a vím, že pro její hlavu to musí být náročné,“ líčil Pastrňák. „Proto jsem jí ještě nenapsal. Nevěděl jsem, co jí napsat a jak ji podpořit. Teď jste mě chytli vy, tak si to třeba přečte u vás.“
Pro Ledeckou smolný závod v Livignu už je ale v olympijské historii. Sněhová obojživelnice se zatím vrátila do svého šťastného města. Od pondělka totiž trénuje na svazích v okolí Cortiny d´Ampezzo.
Už to bude deset let, co tady během jednoho ze závodů Světového poháru na prkně přebývala v hotelu Concordia, který byl postaven na přelomu osmnáctého a devatenáctého století v éře tzv. Belle Époque. Možná Ledeckou krásné časy ještě čekají i na letošní olympiádě.
„Mám to tady moc ráda. Krásně mě tady rozmazlovali,“ usmívala se Ledecká před lety.
Po tréninku vypustí i týmový závod
V romantickém horském městečku, kterému se přezdívá královna Dolomit, se jí obvykle skvěle daří. Na snowboardu tady vyhrála už pět závodů Světového poháru. A na lyžích zde byla už čtyřikrát v desítce a ve sjezdu v lednu 2022 se dostala třetím místem na stupně vítězů. Kopec na ikonické sjezdovce Olympia delle Tofane dobře zná.
„Necítí se na něm dobře sama. Závodnic, kterým sedí, je víc,“ upozorňuje slalomová šampionka Šárka Strachová. „Otázka je, do jaké míry to Ester vyhovuje, že má kopec najetý. Znalost sjezdovky nemusí být výhoda jenom pro Ester, ale i pro některé další závodnice, kterým Cortina sedí.“
Ledecké náklonnost ke sjezdovce Olympia delle Tofane je ovšem nadstandardní. Při mistrovství světa před pěti lety ji na ní jenom detaily dělily od dvou medailí v rychlostních disciplínách. V super-G byla čtvrtá o šest setin za bronzem, ve sjezdu jí k medaili scházelo sedm setin sekundy.
Teď půjde o to, jak rychle a kvalitně se Ledecká přetvoří z nedělní snowboardistky do čtvrteční lyžařky. Směr je jasný. Závodní sjezdovku zná, takže se v pondělí nehnala do posledního oficiálního tréninku sjezdu. Vypustí i úterní týmový závod. Za dohledu svých lyžařských koučů bude v několika desítkách zbývajících hodin pilovat správný oblouk, aby ve čtvrtek byla připravená na útok.