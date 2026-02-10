Otec Vonnové po jejím pádu: Je to konec kariéry, dokud k tomu mám co říct... A on má
Znamená drsný pád a ošklivá zlomenina nohy lyžařské superstar konec její kariréry? Teď už definitivní? Podle jejího otce ano. Alan Kildow se k pádu Lindsey Vonnové poprvé vyjádřil několik desítek hodin poté. „Má 41 let a tohle je konec její kariéry. Lindsey už žádné další závody nepojede, dokud k tomu mám co říct,“ hlásil Kildow. Jak velké slovo táta v dceřině kariéře má? Program alpského lyžování ZDE>>>
Byl to moment, ze kterého běhal mráz po zádech. Lindsey Vonnová, jedna z nejlepších alpských lyžařek všech dob, se po třinácti sekundách nedělního sjezdu zahákla při skoku o branku a upadla. Na lyžařském svahu Tofane Alpine Skiing Centre v tu chvíli zavládlo hrobové ticho, jen Vonnová sténala bolestí.
Po zásahu lékařů byla vrtulníkem převezena do treviské nemocnice, kde kvůli zlomenině holenní kosti podstoupila dva operační zákroky. Fanouškům na Instagramu se poprvé ozvala v pondělí večer.
„Navzdory intenzivní fyzické bolesti, kterou způsobil (pád), ničeho nelituji. Stát v neděli ve startovní bráně byl neuvěřitelný pocit, na který nikdy nezapomenu. Vědomí, že tam stojím a mám šanci vyhrát, bylo vítězstvím samo o sobě,“ napsala lyžařka.
Do závodu ve sjezdu nastoupila jen týden poté, co při Světovém poháru v Crans-Montaně upadla a zpřetrhla si přední zkřížený vaz v levém koleni. Počínala si zodpovědně vůči vlastnímu zdraví? Sama lyžařka prohlásila, že její nedělní pád neměl s následky předchozího zranění nic společného.
„Nebyl to konec pohádkové knížky, byl to prostě život. Odvážila jsem se snít a tvrdě jsem pracovala, abych toho dosáhla,“ pokračovala v příspěvku na Instagramu.
K hrozivému pádu dcery v olympijském závodě se poprvé vyjádřil i Alan Kildow, otec Vonnové. „Má 41 let a tohle je konec její kariéry. Lindsey už žádné další závody nepojede, dokud k tomu mám co říct,“ měl jasno.
A že k tomu má co říct. Táta Alan je podle samotné lyžařky tím, komu vděčí za to, že se dostala k lyžování. Od samotných počátků, kdy ji postavil jako maličkou na lyže, byl i jejím trenérem a mužem, na kterého nejvíc dala. A to platilo i později, když už ji trénovali i jiní. Otec na ni měl stejně velký vliv jako další z prvních trenérů a velký mentor Rakušan Erich Sailer, u jehož hrobu se krátce před startem olympijských her Vonnová zastavila.
„Ona je velmi silná osobnost. Dobře zná fyzickou bolest a chápe okolnosti, ve kterých se nachází. A dokáže se s nimi vyrovnat lépe, než jsem čekal. A proto si myslím, že se s tím vyrovnává opravdu dobře,“ doplnil Kildow. Poslechne i tentokrát dcera rady svého otce?