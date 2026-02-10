Hořký návrat po dvouleté pauze. Slovenská hvězda Vlhová týmovou kombinaci nedokončila
První start po dvouleté pauze pro ni dopadl nechvalně. Slovenská lyžařka Petra Vlhová totiž závod v týmové kombinaci nedokončila, ve slalomové části vypadla zhruba v polovině trati. „Škoda dnešního nedokončení, ale jsem šťastná, že jsem zpátky. Byly to opravdu dlouhé dva roky. Jsem ráda, že jsem se mohla postavit opět na start,“ líčila třicetiletá olympionička pro stanici Eurosport. Program alpského lyžování na ZOH 2026 >>>
Kariéra jedné z nejvýraznějších tváří světového lyžování poslední dekády se na dlouho pozastavila 20. ledna 2024, kdy Petra Vlhová upadla na zledovatělém svahu při závodě Světového poháru v Jasné.
Následky byly vážné. Slovenská lyžařka si přetrhla zkřížený i postranní vaz v pravém koleni a musela podstoupit operaci. Následně přišla o celou minulou sezonu.
Velký návrat ohlásila v olympijské Cortině d´Ampezzo, kde zasáhla do týmové kombinace ve slalomové části. Na svah vyjela jako první, poněvadž její reprezentační kolegyně Katarína Šrobová byla ve sjezdu klasifikována jako poslední.
Vlhová našla v úvodu dobrý rytmus, jenže po druhém mezičase nezvládla kombinaci branek a vypadla. Slovenky tak soutěž nedokončily. Zlato získal rakouský tandem 2 ve složení Rädlerová - Huberová, stříbro Německo a bronz tým USA 2.
„Na mé koleno si musím dávat velký pozor. Ano, někdy je toho příliš, takže teď si musím dát pár dnů volno a potom znovu začít s tréninkem. Zabírá to spoustu času, ale všechno je v pořádku a jde to dobře. To je pro mě důležité,“ měla jasno Vlhová, která by se 18. února měla postavit na start závodu ve slalomu.
Sjezdové lyžování (Cortina):
Ženy - kombinace: 1. Rädlerová, Huberová (Rak.) 2:21,66 (sjezd 1:36,65 + slalom 45,01), 2. Weidleová-Winkelmannová, Aicherová (Něm.) -0,05 (1:37,33+44,38), 3. Wilesová, Moltzanová -0,25 (1:37,04+44,87), 4. Johnsonová, Shiffrinová (všechny USA) -0,31 (1:36,59+45,38), 5. Hütterová, Truppeová (Rak.) -0,61 (1:37,19+45,08), 6. Fluryová, Holdenerová (Švýc.) -0,88 (1:38,13+44,41), ...16. Nováková, Dubovská -4,63 (1:41,41+44,88), 18. Negri, Labaštová (všechny ČR) -10,50 (1:45,22+46,94).