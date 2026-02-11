Zabystřan po super-G: Možná tomu chyběl větší risk... Von Allmen má další zlato
Králem italských zasněžených kopců se stal Švýcar Franco Von Allmen. V sobotu zvítězil ve sjezdu, o dva dny později v týmové kombinaci a ve středu pak v super-G. Třemi zlatými medailemi stvrdil absolutní nadvládu nad mužským alpským lyžováním. Závod v super-G se naopak nepovedl českému reprezentantovi Janu Zabystřanovi, jemuž patří dělené sedmnácté místo. „Kdybych jel znovu, tak ani nevím, kde bych měl jet rychleji. Z tohoto jsem dost zklamaný,“ povzdechl si Zabystřan.
V prosinci se stal prvním českým lyžařem v historii, který ovládl ve Světovém poháru superobří slalom. V italské Val Gardeně se Jan Zabystřan postaral o prvotřídní senzaci, na níž o téměř dva měsíce později při olympijských hrách nenavázal.
„Pocity z jízdy mám hezké, jelo se mi dobře a ve své jízdě jsem nenašel nic špatného, možná tomu chyběl jen větší risk. V půlce trati jsem si říkal, že to jde hezky, nabral jsem dobrou rychlost, ale možná před cílem jsem ztratil a pak mi ztráta narůstala všude. Z umístění cítím zklamání, ale z jízdy mám hezké pocity. To je ovšem horší, než kdyby to bylo obráceně,“ věděl Zabystřan.
„Cítil jsem se docela fajn. Snažil jsem se nastavit jako ve Val Gardeně a prostě tam dát tu nejlepší jízdu. Zas to není až tak špatné, je to prostě vteřina a půl za vítězem,“ zamýšlel se pár minut po dojezdu.
Čerstvě osmadvacetiletý lyžař připustil, že tlak z olympijských závodů ho svázal víc, než by si sám představoval. V Itálii zapsal čtyřiadvacáté místo ve sjezdu, dvacáté v týmové kombinaci a nyní sedmnácté v super-G. „Někde vzadu asi v hlavě máte, že je to olympiáda a velký závod. Člověk to z hlavy asi úplně nevymaže. Dělal jsem všechno pro to, aby to byl dobrý závod, ale bohužel... Je z toho sedmnácté místo,“ pokrčil rameny Zabystřan.
Zlatá medaile naopak znovu patřila fenomenálnímu Švýcarovi Franco Von Allmenovi, jenž úspěšně navázal na sobotní triumf ze sjezdu i z pondělní týmové kombinace. „Podal skvělý výkon, asi mu sedla zdejší sjezdovka. Přeju mu to, protože je to fakt příjemný kluk,“ poklonil se Zabystřan v rozhovoru pro Českou televizi.
Sjezdové lyžování (Bormio):
Muži - superobří slalom: 1. Von Allmen (Švýc.) 1:25,32, 2. Cochran-Siegle (USA) -0,13, 3. Odermatt (Švýc.) -0,28, 4. Allegre (Fr.) -0,31, 5. Haaser (Rak.) -0,57, 6. Franzoni (It.) -0,63, ...17. Zabystřan (ČR) -1,55.