Předplatné

Schwarzenegger se zastal Vonnové: Odvážná a statečná. Ukázala nám, jak žít a ne jen…

Na závod se přišli podívat i Arnold Schwarzenegger a Lindsey Vonnová
Na závod se přišli podívat i Arnold Schwarzenegger a Lindsey VonnováZdroj: Reuters
Lindsey Vonnová v nedělním sjezdu na ZOH 2026 tvrdě upadla
Lindsey Vonnová v nedělním sjezdu na ZOH 2026 tvrdě upadla
Lindsey Vonnová v nedělním sjezdu na ZOH 2026 tvrdě upadla
Lindsey Vonnová v nedělním sjezdu na ZOH 2026 tvrdě upadla
Lindsey Vonnová v nedělním sjezdu na ZOH 2026 tvrdě upadla
Tak vypadal pád Lindsey Vonnové na začátku olympijského sjezdu
Lindsey Vonnová na tiskové konferenci oznámila, že se olympiády zúčastní i s přetrženým vazem
12
Fotogalerie
Daniel Fekets
Alpské lyžování na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (2)

Americká lyžařka Lindsey Vonnová se stala nejpropíranějším jménem prvního týdne letošních Her. Její nedělní drsný pád ve sjezdu vyvolal řadu diskuzí a otázek. Měla se vůbec postavit na start, když si týden před závodem zpřetrhla přední zkřížený vaz? Nehazdardovala se svým zdravím až příliš? K věci se na sociální síti X vyjádřil i herec Arnold Schwarzenegger, jenž 18. června dorazí do Prahy na show Noc s legendou. Program alpského lyžování ZDE>>>

Pro jednačtyřicetiletou superstar dopadly olympijské hry hrozivě. Lindsey Vonnová dva roky dřela, aby právě v Itálii stvrdila snový comeback k lyžování, jenže týden před začátkem Her upadla v Crans-Montaně a zpřetrhla si přední zkřížený vaz. Následný olympijský sjezd pro ni skončil po třinácti sekundách, po ošklivém pádu si zlomila nohu a musela podstoupit operace. 

Slova podpory a uznání vyjádřil na adresu Vonnové i legendární filmový „Terminátor“ Arnold Schwarzenegger. „Stejně jako mnozí z vás jsem sledoval inspirativní návrat své kamarádky Lindsey Vonnové. Je jí 41 let, jedno koleno má kompletně předělané a teď šla na olympiádu s čerstvě přetrženým předním zkříženým vazem,“ popsal na sociální síti X. 

„Z hlediska příběhu to snad ani nemůže být lepší. Je to odvážné, je to statečné a je to trochu bláznivé. A zároveň to vytahuje všechny poražené, aby začali s negativními řečmi typu: Proč to dělala? Určitě jí v životě něco chybí. Je to nezodpovědné,“ pokračoval Schwarzenegger.

„Co tito lidé ale nechápou – protože se nikdy nepokusili o nic velkého, protože se nikdy neposunuli až na samou hranici svých možností, protože nikdy nepoznali svůj skutečný potenciál – je to, že neexistuje nic jako velikost bez rizika,“ navázal.

Schwarzenegger dále připomněl slavný citát Theodora Roosevelta o „Muži v aréně“, který zmiňuje důležitost snahy a odvahy. Také oceňuje aktéry a nikoli kritiky. Dotknul se i víkendového Super Bowlu, v němž Seattle Seahawks porazil New England Patriots. 

„Odpůrci budou Patriotům říkat poražení, ale skuteční poražení v Super Bowlu neexistují. A nemyslím to ve smyslu trofeje za účast, protože nesnáším představu, že každý si zaslouží trofej. Myslím tím jen, že každý, kdo jde do toho naplno a dá do toho všechno, je vítěz, i když si trofej neodnese,“ zdůraznil Schwarzenegger.

„Lindsey ukázala, že skutečné žít znamená být ochoten se pohybovat na ostří mezi vítězstvím a porážkou. Připomněla nám, že neuspět ve jménu něčeho hodnotného je lepší než se stát jednou z chladných a bázlivých duší. Ukázala nám, jak žít a ne jen existovat,“ doplnil.

Osmasedmdesátiletý herec, politik a kulturista dorazí 18. června do Prahy, kde se v Paláci Žofín zúčastní show Petra Větrovského s názvem Noc s legendou. Bude to vůbec poprvé, co Schwarzenegger promluví k českému publiku.

Vstoupit do diskuze (2)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů