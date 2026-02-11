Schwarzenegger se zastal Vonnové: Odvážná a statečná. Ukázala nám, jak žít a ne jen…
Americká lyžařka Lindsey Vonnová se stala nejpropíranějším jménem prvního týdne letošních Her. Její nedělní drsný pád ve sjezdu vyvolal řadu diskuzí a otázek. Měla se vůbec postavit na start, když si týden před závodem zpřetrhla přední zkřížený vaz? Nehazdardovala se svým zdravím až příliš? K věci se na sociální síti X vyjádřil i herec Arnold Schwarzenegger, jenž 18. června dorazí do Prahy na show Noc s legendou. Program alpského lyžování ZDE>>>
Pro jednačtyřicetiletou superstar dopadly olympijské hry hrozivě. Lindsey Vonnová dva roky dřela, aby právě v Itálii stvrdila snový comeback k lyžování, jenže týden před začátkem Her upadla v Crans-Montaně a zpřetrhla si přední zkřížený vaz. Následný olympijský sjezd pro ni skončil po třinácti sekundách, po ošklivém pádu si zlomila nohu a musela podstoupit operace.
Slova podpory a uznání vyjádřil na adresu Vonnové i legendární filmový „Terminátor“ Arnold Schwarzenegger. „Stejně jako mnozí z vás jsem sledoval inspirativní návrat své kamarádky Lindsey Vonnové. Je jí 41 let, jedno koleno má kompletně předělané a teď šla na olympiádu s čerstvě přetrženým předním zkříženým vazem,“ popsal na sociální síti X.
„Z hlediska příběhu to snad ani nemůže být lepší. Je to odvážné, je to statečné a je to trochu bláznivé. A zároveň to vytahuje všechny poražené, aby začali s negativními řečmi typu: Proč to dělala? Určitě jí v životě něco chybí. Je to nezodpovědné,“ pokračoval Schwarzenegger.
„Co tito lidé ale nechápou – protože se nikdy nepokusili o nic velkého, protože se nikdy neposunuli až na samou hranici svých možností, protože nikdy nepoznali svůj skutečný potenciál – je to, že neexistuje nic jako velikost bez rizika,“ navázal.
Schwarzenegger dále připomněl slavný citát Theodora Roosevelta o „Muži v aréně“, který zmiňuje důležitost snahy a odvahy. Také oceňuje aktéry a nikoli kritiky. Dotknul se i víkendového Super Bowlu, v němž Seattle Seahawks porazil New England Patriots.
„Odpůrci budou Patriotům říkat poražení, ale skuteční poražení v Super Bowlu neexistují. A nemyslím to ve smyslu trofeje za účast, protože nesnáším představu, že každý si zaslouží trofej. Myslím tím jen, že každý, kdo jde do toho naplno a dá do toho všechno, je vítěz, i když si trofej neodnese,“ zdůraznil Schwarzenegger.
„Lindsey ukázala, že skutečné žít znamená být ochoten se pohybovat na ostří mezi vítězstvím a porážkou. Připomněla nám, že neuspět ve jménu něčeho hodnotného je lepší než se stát jednou z chladných a bázlivých duší. Ukázala nám, jak žít a ne jen existovat,“ doplnil.
Osmasedmdesátiletý herec, politik a kulturista dorazí 18. června do Prahy, kde se v Paláci Žofín zúčastní show Petra Větrovského s názvem Noc s legendou. Bude to vůbec poprvé, co Schwarzenegger promluví k českému publiku.