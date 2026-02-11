Další olympijské trápení Shiffrinové. Prohrála i s Dubovskou, pak se omlouvala parťačce
PŘÍMO Z ITÁLIE | Tíha olympijských kruhů slavnou lyžařku Mikaelu Shiffrinovou opět drtí nečekanou silou. V úterním týmovém závodě v Cortině d´Ampezzo měla po skvělé jízdě své parťačky Breezy Johnsonové otevřenou cestu ke zlatu. Jen však prodloužila své trápení, které se táhne už od minulých Her v Pekingu. Skončila bez medaile, Martina Dubovská ji porazila o půl sekundy. Program alpského lyžování na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Stála na startu a z vysílačky zaslechla: „Žádné triky, Mikaelo! Jeď! Jeď! Jeď!“
Pustit se do slalomových bran, využít své elitní techniky, vychutnat si kopec a bez pochyb dojet do cíle. Takhle to má Mikaela Shiffrinová v krvi. Jenže, jen co do trati naskočila, šest setin náskoku její kolegyně Breezy Johnsonové ze sjezdu byly pryč. A zelená čísla už nepřišla. V cíli byla Shiffrinová čtvrtá, dalších šest setin od bronzu. A Johnsonová ji mohla jen lítostivě obejmout.
„Přišlo mi to O.K., ale nějaký čas jsem ztratila. Snažila jsem se to nastartovat v každé další části trati, abych si dolů přivezla víc rychlost, ale nešlo to tím správným směrem. Bylo to těsné,“ hodnotila Shiffrinová.
Čtvrtým místem a ztracenou šancí na zlato prodloužila svou kalamitu, která ji provází už od minulé olympiády v Pekingu. Ve slalomu, obřím slalomu i alpské kombinaci nedojela do cíle a domů se vracela bez medaile. Tehdy na kopci v Jen-čchingu statečně trávila dlouhé desítky mínut se světovými médii, aby vysvětlovala, čím prochází. Bylo přesně rok po tragické smrti jejího tatínka Jeffa.
„Ráda bych mu zavolala. Pravděpodobně by mi řekl, ať se na to povznesu. Ale není tady, aby to řekl. Takže jsem ještě k tomu všemu naštvaná,“ líčila tehdy Shiffrinová.
Párkrát jsem zaváhala, ty jsi udělala vše správně
V letošní olympijské sezoně byla ovšem Američanka ve slalomu zatím téměř suverénní. Ve Světovém poháru vyhrála sedm závodů z osmi. V generálce ve Špindlerově Mlýně zvítězila o téměř dvě sekundy.
A přesto, v týmovém olympijském závodě v Cortině d´Ampezzo předvedla nejistou jízdu, v níž se nikdy nedostala pořádně do hry.
„Musíte do toho dát všechno, abyste si to zasloužili. Já jsem párkrát zaváhala. Přála bych si, abych se s tím vyrovnala líp, protože ty jsi ráno udělala všechno správně,“ omlouvala se Shiffrinová v cíli své kamarádce Johnsonové.
Na startu byly spolu vítězka nedělního sjezdu speciál a nejlepší slalomářka lyžařské historie. Zdálo se nemožné, že by je někdo mohl porazit. Shiffrinová ocenila, jak Johnsonová zvládla mediální tlak po svém zlatém závodě a v první části týmového závodu soustředěně zajela nejrychlejší čas.
„Tak mě to inspirovalo… Vzala jsem si to do své vlastní mentality pro slalom. Úplně se mi to nepovedlo. Nedostala jsem se do své komfortní zony, která mi dovoluje rozbalit nejvyšší rychlost. Jde o pocit pod nohami. Je těžké to vysvětlit. Poučím se z toho,“ uvedla Shiffrinová.
Tentokrát to opravdu nebyla ona. Ve slalomové části předvedla až patnáctý nejlepší čas. Výrazně ji porazila i reprezentantka Martina Dubovská, která byla na poměrně krátké trati rychlejší o celou půl sekundu a celkově se blýskla šestým slalomovým časem.
„Je vidět ten rozdíl. Když startuju s číslem vepředu, tak na ty holky mám,“ pochvalovala si Dubovská, která šla na start slalomu jako třetí v pořadí, v rozhovoru pro Český rozhlas. „Konečně nemusím myslet na to, jestli mě bolí záda nebo ne. Mám s nimi stále problémy, ale když jsem na startu, cítím, že jsem silná, že mám natrénováno.“
Pro Dubovskou má start v Cortině d´Ampezzo silný osobní význam. Před pěti lety, když zažívala ve Světovém poháru svou průlomovou sezonu, nemohla do střediska v Dolomitech odjet kvůli vážné nehodě své maminky, která později zemřela.
„Mám opravdu radost, že tu můžu být. Cortina byl opravdu takový sen. Před čtyřmi lety jsem se sem nedostala, protože maminka měla dopravní nehodu. Takže pro mě je to tu takové speciální,“ řekla Dubovská.