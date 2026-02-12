Ledecká super-G po pádu nedokončila, v tréninku si poranila záda. Další slzy v cíli
PŘÍMO Z ITÁLIE | Ester Ledecká závod ženského super-G v Tofane Alpine Skiing Centre nedokončila. V těžkých podmínkách zasněženého svahu se dlouho držela na dostřel vedoucí Italce Federice Brignoneové, nicméně v závěru zaškobrtla a upadla. Je v pořádku, po chvíli se zvedla, jenže její sen o medaili se rozplynul. Stejně jako u hromady dalších závodnic. Program alpského lyžování na ZOH 2026 >>>
V roce 2018 na olympijských hrách v Pchjongčchangu ohromila svět. Totálně. Se startovním číslem 26 s Ester Ledeckou nikdo nepočítal, jenže ona v cíli senzačně porazila o jednu setinu Rakušanku Annu Veithovou. O čtyři roky později v Pekingu jí utekla medaile ze ženského super-G o třináct setin. Sportovní všeumělkyně tehdy dojela pátá.
Na zasněženém kopci v areálu Tofane Alpine Skiing Centre si Ledecká chtěla spravit chuť po nedělním paralelním obřím slalomu ve snowboardu, kde překvapivě vypadla ve čtvrtfinále. Olympijská šampionka z let 2018 a 2022 tak svůj trůn přepustila krajance Zuzaně Maděrové.
Jenže ani na lyžích se nezadařilo. Na úvodním mezičase ztrácela Ledecká na první Italku Federicu Brignoneovou 0,25 sekundy, na druhém pak 0,21. V posledním mezičase zapsala ztrátu 0,68 sekundy, jenže následně zaváhala a spadla. Trať opustila po svých, těsně po pádu se ale držela za koleno. Závod nedokončily ani další favoritky v čele s Němkou Emmou Aicherovou, Italkou Sofii Goggiaovou nebo Američankou Breezy Johnsonovou.
Podle interních zpráv z týmu si česká závodnice ráno poranila záda v tréninku. Webu iSport to potvrdila její maminka Zuzana. Ledecká po závodě mixzónou neprošla.
„Teď jsem mluvil s lékařem, který mi řekl, že je otřesená, ale měla by být v pořádku a šla si odpočinout. Pak budou řešit dál, jak to vypadá. Ta zpráva ale je, že nic vážného by to nemělo být,“ líčil trenér Tomáš Bank. „Po tréninku ji pobolívala záda. Zvažovali, jestli jí dát injekci nebo nedat, ale nakonec to vyřešili Brufenem a bylo to v pohodě. Tohle je všechno, co vím.“
Zlato nakonec patřilo zmíněné Brignoneové, která si v dubnu zlomila nohu a vrátila se až v lednu. Díky vítězství v super-G se v pětatřiceti letech stala nejstarší olympijskou vítězkou v historii alpského lyžování. Skvělý výsledek zajela Češka Barbora Nováková, jež skončila čtrnáctá.