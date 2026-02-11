Předplatné

Vonnová vzkazuje z nemocnice: Vím, že budu v pořádku. Za sebou má třetí operaci

Alpské lyžování na ZOH 2026
Americká lyžařka Lindsey Vonnová se v nemocnici zotavuje z nedělního ošklivého pádu ve sjezdu, do kterého nastoupila se zpřetrhaným předním zkříženým vazem. Jak prozradila na svém instagramovém profilu, kvůli zlomenině nohy musela podstoupit už třetí operaci. Očekává se, že s kariérou majitelky čtyř Velkých a šestnácti Malých glóbů je konec, byť to sama ještě oficiálně nepotvrdila.

 

Lindsey Vonnová je v těchto dnech pravděpodobně nejpropíranějším sportovcem na světě. Otázky, zda udělala správně, že se na olympijský sjezd i přes zranění postavila, slyšíte všude. Americká superstar se podruhé od hrozivého pádu fanouškům ozvala během středečního podvečera.

„Dnes jsem podstoupila svou třetí operaci, která byla úspěšná. Dnešní úspěch má ale úplně jiný význam než před pár dny. Dělám pokroky, a i když to jde pomalu, vím, že budu v pořádku,“ vyťukala.

„Jsem vděčná za neuvěřitelný zdravotnický personál, rodinu, přátele, kteří byli po mém boku, a za krásný projev lásky a podpory od lidí z celého světa. Obrovská gratulace také patří mým parťákům a všem sportovcům amerického týmu, kteří mě inspirují a dávají mi něco, čemu můžu fandit,“ doplnila Vonnová.

