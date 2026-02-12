Ticho kolem Ledecké před super-G: odstřihla se od světa. Co znamená neúčast Vonnové?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Zklamání z prkna je pryč a Ester Ledecká je na olympijských hrách znovu ve hře. Čtyři dny po traumatickém zážitku ve snowboardingovém paralelním obřím slalomu ji ve čtvrtek čeká závod v její nejsilnější lyžařské disciplíně. V super-G v roce 2018 šokovala zlatou jízdou, i tentokrát je kolem ní před závodem ticho. Její letošní vyhlídky může ovlivnit i absence Lindsey Vonnové. Program alpského lyžování na ZOH 2026 >>>
Kemp Ester Ledecké se v kritickém okamžiku sezony stáhnul do odhodlaného a soustředěného ticha. Po krachu zlatých nadějí na snowboardu má STR už jedinou šanci, aby prodloužila svou medailovou sérii na zimních olympiádách, a tak se spolu se svým týmem odstřihla od světa. Kromě ostrého zacílení má ještě další trumfy – znalost sjezdovky Olympia delle Tofane a fakt, že se o ní nemluví jako o favoritce.
„Favoritek mám na svém seznamu pár. Alice Robinsonová má silnou super-G sezonu. Conny Hütterová už dvakrát těsně přišla o medaili. Kajsa Vickhoff Lieová miluje Cortinu a super-G je její disciplínou. Pro mě jsou tohle nejsilnější závodnice. Je to otevřené a bude to super zábava,“ uvedla Viktoria Rebensburgová, expertka Eurosportu.
Mezinárodní federace FIS na svých stránkách zmiňuje také Sofii Goggiaovou, Romane Miradoliovou, Kiru Weidleovou-Winkelmannovou. A pochopitelně taky Emmu Aicherovou, univerzální lyžařku, která na olympiádě může útočit na medaile v každém závodě. A už má dvě stříbra ze sjezdu speciál a týmové kombinace.
A co Ledecká? Ještě před čtyřmi dny řádila v Livignu se svým snowboardovým alter egem během mise za historickým třetím olympijským vítězstvím v paralelním obřím slalomu. Nečekaný výpadek ve čtvrtfinále ji rozhodil, dojali ji fanoušci a došlo i na slzy.
Už v pondělí Ledecká lyžovala v Cortině d´Ampezzo, aby se rychle přetvořila zpátky do lyžařského tvaru. Možnost vyzkoušet si závodní trať v pondělním tréninku sjezdu před týmovým závodem odmítla. Radši se věnovala odpočinku a klidnému vplutí do lyžařských oblouků.
Sjezdovku Olympia delle Tofane Ledecká dobře zná, podobně jako všechny ostatní závodnice. I proto se po snowboardingovém závodě na ni nehnala za každou cenu.
„Holky, co jedou jenom super-G, taky na sjezdovce nebudou jezdit, trénovat, taky budou trénovat na tréninkovém kopci,“ vysvětluje bývalá reprezentantka Klára Křížová. „Jedná se spíš o to, aby měla lyže na nohou, aby si zvykala na rytmus superobřího slalomu. Sjezdovku zná, problém bych neviděla.“
Má instinkt, klid, uvolněný přístup
Kandidátek na medaile je hodně a Ledecká bude s osmičkou na startu mezi dvěma z nich. Devítku má její italská kamarádka Goggiaová, sedmičku Němka Aicherová, která v posledních týdnech jeví jako nejsilnější závodnice ze špičky.
„Má ten instinkt, ten klid, ten uvolněný přístup. Mám pocit, že je pro ni možná další medaile,“ líčí Regensburgová.
Kolem Ledecké je v medailových diskuzích ticho. To ale neznamená, že by byla bez šance. Při posledních dvou olympijských super-G dělala pořádný rozruch. V Pchjongčchangu zvítězila, v Pekingu skončila pouhých třináct setin od medaile.
Situaci mezi medailovými uchazečkami navíc výrazně ovlivňuje absence Američanky Lindsey Vonnové, která v prvních čtyřech závodech super-G neskončila v sezoně hůř než čtvrtá. Vždy byla před Ledeckou, i v lednovém závodě v Tarvisiu, kde s ní stála STR společně na stupních vítězů. Po vážném pádu v olympijském sjezdu má Vonnová už za sebou tři operace a jedno medailové místo je tak pro někoho na dosah. Šanci má i Ledecká.
Přechody Ester Ledecké
- Pchogčchang 2018 (7 dní): lyžování > snowboard
- Peking 2022 (3 dny): snowboard > lyžování
- Livigno a Cortina 2026 (4 dny): snowboard > lyžování