Pohřebiště favoritek v super-G, vítězka sjezdu skončila v síti. Více než třetina nedojela

Kajsa Vickhoff Lie v cíli super-G
Kajsa Vickhoff Lie v cíli super-GZdroj: Profimedia.cz
Vítězka sjezdu Breezy Johnssonová skončila během super-G v ochranné síti
Američanka Mary Bocock super-G nedokončila
Kajsa Vickhoff Lie v cíli super-G
Smutek Ester Ledecké poté, co nedokončila olympijský závod v super-G
Smutek Ester Ledecké poté, co nedokončila olympijský závod v super-G
Smutek Ester Ledecké poté, co nedokončila olympijský závod v super-G
Super-G pro Ester Ledeckou skončil na olympiádě karambolem.
Alpské lyžování na ZOH 2026
Čtvrteční ženské super-G rozesmutnilo hned několik aspirantek na olympijské medaile. A především také bolelo. Z 43 závodnic jich nedojelo do cíle hned 17. Včetně Ester Ledecké, která upadla po třetím zapsaném mezičase. Které další favoritky si neporadily s nebezpečnou tratí v Tofane Alpine Skiing Centre? Program alpského lyžování na ZOH 2026 >>>

Už nepříznivé předzávodní informace věštily, jak nebezpečná šichta víc než čtyřicítku žen na startu čeká. Mlha, sychravé počasí, hrbolatá i náročná trať... To vše se do ženského super-G promítlo daleko víc, než by si kdokoliv přál.

S nadsázkou se dá říct, že čtvrteční závod se stal pohřebištěm favoritek. Kromě Ester Ledecké do cíle nedojely ani Mirjam Puchnerová, Kira Weidle-Winkelmannová, Emma Aicherová nebo Sofia Goggiaová.

Zvlášť nepříjemně vypadal pád čerstvé majitelky zlata ze sjezdu Breezy Johnsonové, která ztratila rovnováhu, rozrazila branku a v plné rychlosti narazila do ochranných sítí. Hrozivý moment, najednou zavládlo ticho, nicméně Američanka naštěstí rychle vstala a ze svahu odešla po svých.

O chvíli později zaváhala i její reprezentační kolegyně Mary Bococková, jíž terénní vlna vyhodila do vzduchu. Zlato ze super-G brala Italka Federica Brignoneová, stříbro Francouzka Romane Miradoliová a bronz patřil Rakušance Cornelie Huetterové.

