Ledecká přiznala, že jela ve velkých bolestech: Proč jsem si mumlala. Jak říkal můj děda...
PŘÍMO Z ITÁLIE | Závodí sice ve stylovém kostýmu Super Woman, kterou často skutečně bývá. Den olympijského super-G v Cortině d´Ampezzo ale šampionka Ester Ledecká prožila na zdravotní hraně, kterou nevybalancovala. Do závodu šla s akutní bolestí v zádech, na trati pak v závěrečné pasáži tvrdě upadla. „Nejenomže jsem jela ve velkých bolestech, ale navíc mi ta bolest i dost omezovala pohyb,“ vysvětlila Ledecká. Program alpského lyžování na ZOH 2026 >>>
Tváře obou rodičů Ester Ledecká byly krátce před její olympijskou jízdou v super-G napjaté. Zuzana a Janek Ledečtí stáli v cílovém prostoru pod sjezdovkou Olympia delle Tofane. A v té znatelné úzkosti bylo víc než nervozita před startem.
„Ester se zranila. Nahoře je u ní doktor, pojede pod injekcemi,“ líčila Zuzana Ledecká.
Nahoře na startu právě vrcholilo nečekané drama. Ledecká se zranila během dopoledního naváděcího programu, který ji měl připravit na její jediný lyžařský start na letošních olympijských hrách.
„Ve warmu upu v druhé jízdě, což byla jízda těsně předtím, než jsem se měla převlíkat a jet na start, jsem se zranila. Měli jsme asi čtyřicet minut na to, abychom tu situaci vyřešili, já se oblíkla a jela na start,“ líčila Ledecká. „Popravdě, už jenom zapnout se nahoře do bot mi připadalo jako nadlidskej výkon,“ podotkla později na Instagramu.
Prohlášení Ester Ledecké na Instagramu
Ahoj všichni,
dneska jsem se při rozjíždění před startem zranila a i přes veškerou snahu mýho skvělýho fyzioterapeuta Ládi Poláška a Dr. Hospodára jsem nastupovala do závodu s bolestí, která mě bohužel tentokrát limitovala i v pohybu. Popravdě, už jenom zapnout se nahoře do bot mi připadalo jako nadlidskej výkon.
Můj děda mi vždycky říká, že to ke sportu patří. Prohra a bolest. Už několikrát jsem mu musela dát za pravdu, i když bych samozřejmě byla radši, kdyby to tak nebylo.
Děkuju rodině, týmu a všem těm, co za mnou stojí, a jdu se dát dohromady na další závody.
Takovouhle krizovku už Ledecká jednou zvládla a z potíží před startem se vyklubalo jedno z největších překvapení olympijské historie. V roce 2018 na Hrách v Pchjongčchangu s číslem 26 šokovala vítěznou setinou Rakušanku Annu Veihtovou.
Celý svět byl paf z příběhu snowboardistky, která získala lyžařské zlato a pak si na tiskovce odmítla sundat lyžařské brýle, protože nebyla namalovaná. Krátce před startem si v rozcvičení taky hýbla se zády a nakonec z toho bylo zlato. Jenže tentokrát bylo opravdu málo času. Samotný její start byl ohrožen.
„Vyšetřili jsme ji, bylo to takové jo, ne…“ vysvětloval týmový lékař Vladislav Hospodár. „Zvažovali jsme všechny možné alternativy. Nakonec dostala tabletu proti bolesti. Zvažovali jsme i injekci, k té nakonec nedošlo.“
Ledecká se nakonec do startovní brány postavila. Zatímco pro svět byla jednou z nejlepších závodnic v super-G, olympijská šampionka a kandidátka na medaili, jen málo lidí v tu chvíli vědělo, jaká je realita. Do sjezdovky se chystala spustit zraněná sportovkyně, která si musela vzít brufen, aby vůbec mohla na start.
„Přes veškerou snahu doktora Hospodára a Ládi Poláška, mého fyzioterapeuta, bylo toho času strašně málo. Díky bohu za adrenalin, že jsem se mohla postavit na start a jízdu si dát,“ řekla Ledecká. „Pokud vám teda přišlo divný, proč si na startu mumlám: 'Je to jen minuta a půl, 43 bran, to zvládneš' a pak po cestě dolů hekám víc než obvykle, tak teď už víte proč,“ doplnila na Instagramu.
„Ale prostě to nebylo ono. Jak říká můj děda, to ke sportu patří. Bohužel, ale je to tak. Nejenomže jsem jela ve velkých bolestech, ale navíc mi ta bolest i dost omezovala pohyb,“ uvedla Ledecká.
Ledecká bojovala. Snažila se na náročné trati držet správný postoj, těsně před závěrečnou pasáží jí změřili pátou největší rychlost, necelých 105 kilometrů v hodině. Pak jí ale rozhodil terén a nevyhnula se pádu.
„Jsou tam takové dvě boule. Člověk to chce nechat dojet do cíle, nabrat co největší rychlost. Bohužel ty boule hodně kopou. Když na ně člověk není připravený, tak se tohle může stát,“ vysvětila další reprezentantka Barbora Nováková.
Ledecká se po dojezdu logicky vyhnula mixzoně. Doktor Hospodár naštěstí brzy zjistil, že neutrpěla vážné zranění, které by ji dlouhodobě ohrožovalo.
„Je obouchaná, bolí ji celý svět, tomu všichni rozumíme. Šla si lehnout, uvidíme, jak to bude vypadat, až se vzbudí. Já jsem ji ještě na hotelu ošetřil. Myslím si, že to není nic, co by nedovolilo další pokračování v aktivitě,“ líčil Hospodár.
Jestli budu moct hýbat bez bolesti...
Ledecká poskytla vyjádření po několika desítkách minut a oznámila své další plány. Čeká ji cesta do Milána za fyzioterapeutem Pavlem Kolářem. „Ten se na mě podívá. Budu s ním mít pár terapií, uvidíme, jak rychle se dám do pořádku. Další plán bude navazovat na to, jak se budu cítit, jestli budu moct se hýbat trochu bez bolesti. Potom vyrazíme do Andory na další svěťák,“ plánuje Ledecká.
V každém případě znovu dokázala něco unikátního. Na třetích Hrách po sobě závodila jak na lyžích, tak na snowboardu. V nedělním paralelním obřím slalomu na prkně vypadla ve čtvrtfinále a skončila pátá.
„Jsem moc ráda, že jsem zase mohla startovat na olympiádě ve dvou sportech. To bylo pro mě krásné a důležité znova to dokázat. Jsem na sebe pyšná,“ řekla Ledecká. „Teď už se budu koncentrovat na to, abych se co nejdřív dala dohromady a mohla se brzy postavit zpátky na lyže nebo na snowboard.“
V závodě, v němž nedokončila spousta favoritek v čele s Italkou Sofií Goggiaovou a Němkou Emmou Aicherovou, skončila překvapivě vysoko Barbora Nováková. Dojela čtrnáctá.
„Upřímně jsem tomu nevěřila. Věděla jsem, že to je dobrá jízda, ale většinou, když mám dobrý pocit, tak je to pomalé. Fakt jsem to nečekala,“ usmívala se Nováková. „Pro mě je to nejlepší výsledek a určitě motivace do dalších závodů.“
Vyhrála Italka Federica Brignoneová, která zažila skvělý comeback po dubnové zlomenině nohy. Teprve v lednu se vrátila k závodům a v pětatřiceti se stala nejstarší vítězkou historie alpského lyžování.