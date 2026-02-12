Zlatý comeback Brignoneové: Nemohla jsem chodit, zkouším dýchat. Životní jízda Češky
Z výšin nejlepší sezony své kariéry se italská lyžařka Federica Brignoneová dostala na dno, když si před deseti měsíci při národním šampionátu zlomila nohu. Svůj neočekávaný comeback zakončila zlatou jízdou ve čtvrtečním super-G v Cortině d´Ampezzo. „Každý den jsem si říkala: Zítra to bude lepší,“ popsala svůj přístup.
Na obloze nad Cortinou letěly stíhačky, jejichž výfukové plyny barvily oblaka do zelené, bílé a červené. Piloti Frecce Tricolori, akrobatické letky italské armády, zdravili olympijskou vítězku a pod kopcem lidé od srdce zpívali hymnu Il Canto degli Italiani. To všechno kvůli Federice Brignoneové.
Během léta se legendární lyžařka ozvala o něco méně slavné závodnici. Brignoneová napsala Tereze Nové, která bojovala s návratem po vážné nehodě v Garmisch-Partenkirchenu. „To bylo super. Je fajn, že na mě holky myslí,“ usmívala se Nová.
Brignoneová měla v tu chvíli své vlastní starosti. Minulé jaro právě končila svou životní sezonu, v níž získala svůj první velký křištálový globus za celkové vítězství ve Světovém poháru, a k tomu dva malé za sjezd a obří slalom. Pak však upadla během národního šampionátu a zlomila si lýtkovou i holenní kost. Putovala na operaci a začal její pokus o návrat s vytouženým termínem na olympijských hrách v Cortině d´Ampezzo.
„Pochybovala jsem každý den, bylo to těžké,“ vypráví Brignoneová. „Trvalo to dlouho, nemohla jsem chodit, nemohla jsem nohu zatížit. Říkala jsem si: Jak můžu jezdit v rychlosti víc než sto kilometrů za hodinu? Ale každý den jsem si říkala: Zítra to bude lepší.“
Když sezona začínala, osud úřadující královny byl nejasný. Objevovaly se zprávy, že se Brignoneová nevzdává a dál připravuje comeback. Ten přišel až v druhé polovině ledna v obřím slalomu v Kronplatzu. Šestým místem tam Brignonová naznačila, že je blízko své nejlepší formě. V super-G v Crans Montaně se vešla do dvacítky.
Před olympiádou si získala respekt, ale rozhodně ne postavení favoritky. Po zranění Lindsey Vonnové mezi nejvíc zmiňovaná jména patřily Sofia Goggiaová, Emma Aicherová či Cornelia Hütterová.
„Možná proto jsem to dnes dokázala. Byla jsem podceňovaná, byla jsem outsider. Ale já vím, co na svých lyžích dokážu,“ líčila Brignoneová.
Prožívala obrovskou euforii. Kvůli svému comebacku, kvůli reakci italského publika. A taky proto, že v pětatřiceti letech získala svou první zlatou olympijskou medaili.
„Snažím se dýchat, není to jednoduché. Tohle je moment, kdy zjistíte, že je to skutečnost, že jste zlatou olympijskou medailistkou, a že jste dokázala něco výjimečného,“ radovala se.
Její pozici v závodě nejvíc ohrožovala krajanka Sofia Goggiaová, která na druhém mezičase vedla o 64 setin sekundy. Jenže pak vyjela z trati.
„Jsem opravdu zklamaná. Dokud nesjedete dolů, nevíte, jestli jste rychlá, nebo ne. Ale vědět, že jsem vedla o sedm desetin, to hodně bolí,“ povzdechla si Goggiaová, ale Brignoneovou chválila. „Jela skvěle. Super-G má v krvi, myslela jsem si, že bude dobrá. Poslední měsíce pro ni nebyly lehké, ale věděla jsem, že tady bude rychlá. Mám pro ni velký respekt.“
Životní jízda Novákové
I výpadky favoritek pomohly k nejlepšímu výsledku kariéry čtyřiadvacetileté Barboře Novákové, která má za sebou zatím jen tři závody Světového poháru, ač před čtyřmi lety závodila i na olympiádě v Pekingu. Na čtrnáctém místě o tři setiny sekundy porazila Američanku Keely Cashmanovou, pátou z lednového super-G v Tarvisiu.
Nováková je původem z Brna, kvůli lyžování se ale její rodina přestěhovala do Špindlerova Mlýna, kde začínala podobně jako Ester Ledecká.
„Rodiče trénovali lyžařský oddíl, měli základnu ve Špindlu. Tak to vzniklo, že jsme s bráchou začali lyžovat. Dělala jsem různé sporty, nakonec vyhrálo lyžování. Asi proto, že je člověk venku, v horách. A já miluju rychlost,“ usmívá se Nováková.
Před olympijskou sezonou poprvé v kariéře dostala možnost letního soustředění v Chile. Během zimy se blýskla několika výsledky v Evropském poháru do patnáctého místa, které jí vynesly olympijskou nominaci. A teď je i v nejlepší patnáctce na olympiádě.
„Pro mě je to nejlepší výsledek a určitě motivace do dalších závodů,“ usmívá se Nováková.