Mrazivé zprávy o stavu Vonnové: Čeká ji dlouhá cesta. Primárním cílem je teď zachovat nohu
Přijímá tisícovky podpůrných zpráv z celého světa. A sama posílá vzkazy o tom, že ničeho nelituje a věří v brzké uzdravení. Legendární americká sjezdařka Lindsey Vonnová však momentálně absolvuje možná nejtěžší moment své úžasné kariéry. Renomovaný lékař a specialista na operace kolen Bertrand Sonnery-Cottet totiž prozradil, že stav její poraněné levé končetiny je velmi vážný. „Teď nejde o žádné zpřetrhané vazy, ale primárně o zachování nohy,“ prohlásil světově uznávaný ortopéd.
Lindsey Vonnová snila svůj sen. Ve 41 letech se úžasným způsobem vrátila po šestileté pauze na sjezdovky. Znovu dokázala vyhrávat závody Světového poháru a snila i o tom, že po 16 letech získá ve sjezdu další zlatou olympijskou medaili.
Jenže týden před olympiádou se tenhle sen začal měnit v noční můru. Nejprve vážně upadla při sjezdu v Crans Montaně. Přetržený zkřížený vaz levého kolene. Přesto se o týden později postavila na start. Po několika sekundách jízdy však zachytila pravou rukou o branku a následoval nekontrolovaný těžký pád, srdceryvný pláč a rychlý transport do nemocnice v Trevisu.
Diagnóza? Těžce zlomená holenní kost s vážným poškozením měkkých tkání a cév dolní končetiny. Nešlo sice přímo o další zranění kolene, nicméně podle odborníků právě nestabilní kloub s přetrženým vazem napomohl nekontrolovanému pádu…
„Můj olympijský sen neskončil tak, jak jsem si vysnila. Bohužel jsem utrpěla komplikovanou zlomeninu holenní kosti, která je nyní stabilizovaná, ale bude vyžadovat několik operací, aby byla správně ošetřena,“ uvedla Vonnová na svém Instagramu.
U dalšího příspěvku už byla vidět složitá kovová konstrukce obepínající její levou končetinu. „Podstoupila jsem třetí operaci a byla úspěšná. Úspěch dnes znamená něco úplně jiného než před pár dny. Postupuji vpřed, i když pomalu,“ přiznala Američanka s tím, že nicméně věří v uzdravení.
Celý svět jí přeje, aby to byla pravda a v co nejkratší době se postavila na nohy. Na druhou stranu komentáře věhlasných ortopedů jsou zatím mnohem opatrnější. A z některých komentářů až mrazí…
„Vážná zranění tohoto typu mohou končit až amputací, což věřím, že nebude její případ,“ prohlásil pro francouzský web RMC Sport uznávaný ortopéd Bertrand Sonnery-Cottet.
Podle něj nicméně lékaři v současné době bojují především o to, aby Vonnová neměla vážné trvalé následky. „Hlavním cílem je nyní vyloučit nutnost amputace a zachovat nohu tak, aby Američanka byla schopná normálně chodit,“ prohlásil.
Poslední snímky zveřejněné na Instagramu podle něj naznačují, že přestože operace byly úspěšné, není zdaleka vyhráno. „Použití zevního fixátoru – tedy masivního kovového aparátu zavedeného do levé nohy – dokládá, že zlomeninu zatím nebylo možné ani plně zafixovat,“ vysvětlil laikům.
Vonnová v pátek na svém instagramu zveřejnila video, kde potvrdila, že ji čekají minimálně ještě dvě další operace. V pořadí čtvrtý zákrok by měla podstoupit ještě v Trevisu. Následně by se měla přesunout do USA, kde bude pokračovat v léčbě.
Rekonvalescence podle profesora Bertrand Sonnery-Cotteta, který se proslavil mimo jiné i úspěšnými operacemi fotbalové hvězdy Zlatana Ibrahimoviče, může trvat měsíce.
„Časový horizont je tu velmi nepředvídatelný. Ale čeká ji dlouhá cesta. Ta současná fixace její nohy je jen dočasné řešení. Je důležité pochopit, že její zranění je opravdu extrémně vážné a bude jí nejspíš způsobovat problémy minimálně měsíce,“ doplnil s tím, že vyloučit nelze ani trvalé následky.
Fanoušci po celém světě nicméně doufají a věří, že Lindsey i tenhle těžký závod s časem i osudem nakonec zvládne. Navíc specialisté z nemocnice v Trevisu patří mezi uznávané odborníky.