Lyžařská senzace pro Brazílii! Braathen zlatem zajistil Jižní Americe první medaili na ZOH
Alpské lyžování se roztančilo v sobotu za rytmů samby. Muži jeli obří slalom. Největší favorit byl Marco Odermatt, ale ani ve své hlavní disciplíně se nedočkal zlata na letošní olympiádě. O radost ho připravil Lucas Pinheiro Braathen, který reprezentuje Brazílii. Slaví tak historicky první medaili ze zimních olympijských her pro svou zemi, potažmo pro Jižní Ameriku. Program alpského lyžování na ZOH 2026 ZDE>>>
Netajil se tím už někdy na startu sezony. „Je mi ctí reprezentovat zemi své matky. Chci olympijskou medaili,“ obeznámil Lucas Pinheiro Braathen svět se svou prioritou pro rok 2026. Směšné to rozhodně nebylo. Výkonnost měl už v minulosti pod norskou vlajkou. Pak si postavil hlavu, opustil norskou reprezentaci a stal se kanárkem. Nenašel zkrátka s norským svazem společnou řeč a využil toho, že má brazilské kořeny. Začal také používat své prostřední jméno Pinheiro. Teď napsal novou sportovní kapitolu nejen pro Brazílii, ale pro celou Jižní Ameriku.
Zimní olympijské hry nejsou Jihoameričanům úplně blízké sportovní svátky. Mnohem raději mají starší letní verzi. Tady je srovnání. Jen na letní olympiádě v Paříži Brazílie získala dohromady 20 cenných kovů. Výpravu vyslali do Evropy taky početnou. Celkem se na Hrách objevilo 277 sportovců. Oproti tomu letošní výprava do Cortiny a Milána byla logicky nepoměrně skromnější. Čtrnáct vyvolených se jelo do Itálie svých soutěží hlavně zúčastnit, Braathen byl výjimkou.
Vždyť ve 22 případech stanul na stupních vítězů SP. I v tomto získal pro svou zemi primát. Připsal si i šest vítězství a těsně před olympiádou se těšil skvělé formě. Ve třech obřích slalomech po sobě skončil druhý. Bylo jasné, že jestli někdo bude hlavním vyzývatelem Švýcara Marca Odermatta, bude to tenhle norský Brazilec, který je i miláčkem davů. Většinou je to právě on, kdo v cílovém prostoru komunikuje s fanoušky. Má zkrátka rád pozornost.
„Nejdůležitější hodnotou, kterou jsem si do sezony přinesl, je to, že chci lyžovat pro ostatní. V okamžiku, kdy jsem začal lyžovat pro výsledky, trofeje, statistiky, zkrátka pro cokoli jiného, ztrácím sám sebe a s tím i své schopnosti,“ nechal se slyšet rodák z Osla.
První kolo obřího slalomu stavěl slovinský kouč Andrej Šporn a udělal to evidentně na míru spíše Braathenovi než vlastnímu svěřenci Zanu Kranjecovi. Brazilec dominoval, na druhého Odermata najel 95 setin, zbytek světa už byl na hony vzdálen.
Je fakt, že ve druhém kole zajeli skvěle kromě Odermatta i třeba Meillard a Tumler. Braathena ale švýcarská letka nerozhodila. Do vedení se dostal Odermatt, ale byť vítěz prvního kola něco po cestě dolů poztrácel, dorazil do cíle s náskokem. Brazilec získal svou první olympijskou medaili. Poprvé na zimní olympiádě zazněla brazilská hymna.
A Odermatt? Ani na čtvrtý pokus se nedočkal zlata. PO bronzu ze Super-G a stříbru z týmové kombinace se může radovat z další stříbrné placky, což už bude jeho konečná, protože zbývá odjet pouze slalom a to není jeho disciplína.