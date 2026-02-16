Vztek, zahozené hůlky a útěk do lesa. Favorit z Norska v boji o medaili neunesl chybu
Největší favorit neskousnul porážku, zahodil hůlky, shodil lyže a zamířil k lesu. Norský lídr Světového poháru ve slalomu Atle Lie McGrath nezvládl svou druhou jízdu při pondělním olympijském závodě, a to do velké míry kvůli nepříznivým podmínkám na svahu. Po prvním kole byl první s náskokem 59 setin sekundy, měl velkou šanci na zisk zlaté medaile. Ale když nezvládl jednu z branek, rozzuřil se, hůlky i lyže nechal na trati a odmašíroval k lesu, aby si lehnul vedle sítě. Program alpského lyžování na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Stačilo neudělat chybu a mohl být olympijským vítězem. Ta však přišla a hvězdný Nor Atle Lie McGrath ztratil dosavadní první místo a šanci na nejcennější kov. Ihned po kritickém momentu zakřičel anglickou nadávku, vztekle zahodil hůlky, dojel ke kraji trati, vyprostil se z lyží, podlezl síť a zaplaven emocemi odkráčel k lesu.
Zatímco švýcarský lyžař a úřadující mistr světa Loic Meillard dojatě slavil vítězství třetí medaile z Her, Nor se sklopenou hlavou mířil daleko od kamer. Ty však přesto celý jeho pochod přenášely.
McGrath si u vzdálené sítě pod stromy lehl do sněhu, shodil rukavice a se zavřenýma očima zhluboka rozdýchával obrovské zklamání. Po krátké chvíli za ním dorazil na kontrolu zdravotník. Jeho pomoci však zřejmě nebylo potřeba.
Za prvním Meillardem se na stupních vítězů umístil Rakušan Fabio Gstrein a Nor Henrik Kristoffersen. Švýcar měl na druhého náskok 30 setin sekundy.
Muži - slalom: 1. Meillard (Švýc.) 1:53,61 (56,73+56,88), 2. Gstrein (Rak.) -0,35 (57,08+56,88), 3. Kristoffersen -1,13 (57,73+57,01), 4. Haugan (oba Nor.) -1,42 (57,10+57,93), 5. Marchant (Belg.) -2,00 (57,34+58,27), 6. Nef (Švýc.) -2,02 (58,46+57,17), ...Müller (ČR) nedokončil 1. kolo.