Zahozené hůlky a útěk do lesa. Za reakcí Nora po ztrátě zlata je rodinný smutek
Největší favorit zaujal fanoušky emotivní reakcí, když zahodil hůlky, shodil lyže a zamířil k lesu. Norský lídr Světového poháru ve slalomu Atle Lie McGrath nedokončil druhou jízdu při pondělním olympijském závodě v této disciplíně, a to do velké míry kvůli nepříznivým podmínkám na svahu. Po prvním kole byl první s náskokem 59 setin sekundy, měl velkou šanci na zisk zlaté medaile. Ale když minul jednu z branek, bylo po nadějích. Lyže nechal na trati a odmašíroval k lesu, aby si lehnul vedle sítě. Jak se ukázalo, měla jeho prudká reakce i mimosportovní pozadí.. Program alpského lyžování na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Stačilo neudělat chybu a mohl být olympijským vítězem. Ta však přišla a hvězdný Nor Atle Lie McGrath ztratil dosavadní první místo a šanci na nejcennější kov. Ihned po kritickém momentu syn amerického otce a norské matky zakřičel anglickou nadávku, vztekle zahodil hůlky, dojel ke kraji trati, vyprostil se z lyží, podlezl síť a zaplaven emocemi odkráčel k lesu.
Zatímco švýcarský lyžař a úřadující mistr světa Loic Meillard dojatě slavil zisk třetí medaile z těchto Her, Nor se sklopenou hlavou mířil daleko od kamer. Ty však přesto celý jeho pochod přenášely. „Atle Lie by si to také zasloužil. Tuhle sezonu byl nejlepší, ale ke slalomu a sportu tohle patří,“ poznamenal vítěz.
McGrath si u vzdálené sítě pod stromy lehl do sněhu, shodil rukavice a se zavřenýma očima zhluboka rozdýchával obrovské zklamání. Po krátké chvíli za ním dorazil na kontrolu zdravotník. Jeho pomoci však zřejmě nebylo potřeba.
Za prvním Meillardem se na stupních vítězů umístil druhý Rakušan Fabio Gstrein a třetí Nor Henrik Kristoffersen. Právě McGrathův krajan měl hořkosladké pocity, k bronzu pomohlo právě selhání jeho reprezentačního kolegy. „Ale takový je náš sport. Byl jsem v jeho kůži. Zažil jsem to před osmi lety (na ZOH), kdy jsem vedl po prvním kole a vypadl. Patří to k tomu. Upřímně, dnes jsem měl štěstí,“ řekl.
McGrath si procházel těžkým obdobím, v den slavnostního zahájení her mu zemřel dědeček. Úřadující vicemistr světa na jeho počest závodil s černou páskou na levé paži.
„Za normálních okolností dokážu vidět věci v dobré perspektivě. Když nezajedu dobře, aspoň si můžu říct, že jsme já a moje rodina zdraví a lidé, které miluju, jsou tady. Takže je to fajn, ale tentokrát to nebyl ten případ. Přišel jsem o člověka, kterého jsem moc miloval, a kvůli tomu je to hodně těžké,“ řekl.
„To, čím si prošel posledních deset, dvanáct dnů, bylo opravdu náročné. Byl hodně smutný. Pak se to začalo zlepšovat, ale přišel dnešek... Budeme ho dnes muset hodně podpořit,“ slíbil jeho týmový kolega Timon Haugan, jenž skončil čtvrtý.
Muži - slalom: 1. Meillard (Švýc.) 1:53,61 (56,73+56,88), 2. Gstrein (Rak.) -0,35 (57,08+56,88), 3. Kristoffersen -1,13 (57,73+57,01), 4. Haugan (oba Nor.) -1,42 (57,10+57,93), 5. Marchant (Belg.) -2,00 (57,34+58,27), 6. Nef (Švýc.) -2,02 (58,46+57,17), ...Müller (ČR) nedokončil 1. kolo.