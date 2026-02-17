Už je v dobré náladě. Ledecká na cestě z Milána do Andorry: Třináctý hotel od začátku roku
Zimní olympijské hry v Milánu a Cortině d´Ampezzo pro ni budou navždy zahaleny do smutku. Ester Ledecká prožila velkou dávku zklamání na snowboardu i na lyžích. Žádnou medaili tentokrát do české kotliny nepřivezla, ale asi by tomu tak bylo, i kdyby to cinklo. Jen několik dní po svém italském intermezzu sdílela na Instagramu, že už zase cestuje. Příští destinace Andorra, kde pokračuje SP v alpském lyžování.
Tak schválně, kolik postelí jste vyměnili od začátku kalendářního roku vy? Život profesionálního sportovce je taky o přechodném bydlišti po hotelích, jak Ester Ledecká sdílela na svém instagramu. „Cesta z Milána do Andorry. Tohle je od začátku roku už třináctej hotel,“ napsala k videu už dobře naladěná česká obojživelnice, která byla zrovna na letišti.
V Andoře ji příští týden čeká další díl SP v alpském lyžování. V Soldeu absolvuje sjezd a pravděpodobně i dva závody Super-G po sobě. Ještě v pondělí ráno Ledeckou vítal mlhavý par v Miláně a přes Barcelonu se dostala do Andorry.
Česká snowboardová a lyžařská ikona na letošních hrách medailově pohořela. V paralelním obřím slalomu na prkně nečekaně vypadla ve čtvrtfinále po drobné chybě. V Super-G upadla, protože se těsně před startem zranila a šla přes bolest.
„Popravdě už jenom zapnout se nahoře do bot mi připadalo jako nadlidskej výkon. Můj děda mi vždycky říká, že to ke sportu patří. Prohra a bolest. Už několikrát jsem mu musela dát za pravdu, i když bych samozřejmě byla radši, kdyby to tak nebylo,“ sdělila pak na sociálních sítích fanouškům. Teď už tedy v Pyrenejích vyhlíží nové výzvy.