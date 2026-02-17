Shiffrinová pod tlakem: zlomí lyžařská hvězda konečně olympijské prokletí?
Vyhrála už ledasco. Její rekord v počtu vítězství ve Světovém poháru se stále navyšuje a hned tak se ho někomu dalšímu nepodaří překonat. Jenže Mikaela Shiffrinová na olympijských hrách, to je zase úplně jiná kapitola. Od těch minulých, které se jí vůbec nepovedly, jako by si nesla nějakou olympijskou psychickou zátěž. V kombinačním slalomu to jen potvrdila. „Její výkon bude záviset jen na tom, jak se s tím v hlavě dokáže poprat,“ ví i bronzová olympijská medailistka ve slalomu Šárka Strachová. Program alpského lyžování na ZOH 2026>>>
Když před čtyřmi lety, jako do té doby naprostá suverénka ženského slalomu, vypadla Mikaela Shiffrinová v prvním kole jak obřího slalomu, tak slalomu, bylo na ní vidět, že by se nejraději vypařila. Tohle nikdo nečekal. Lyžařská královna měla ještě víc pozlatit svou korunu, místo toho zcela pohořela.
A tohle stigma se s ní nese dál. V týmové kombinaci měl tým Breezy Johnsonová, Mikaela Shiffrinová útočit na zlato. Vítězka sjezdu svou disciplínu zvládla bravurně. Jenže její kolegyně, vedoucí žena slalomu ve Světovém poháru, tu svou znovu pod pěti kruhy pokazila. Patřil jí až 15. čas z 18 závodnic, které se dostaly do cíle. Jejich dvojice tak nakonec zůstala bez medaile (4. místo). Zato Rakušanka Katharina Huberová předvedla téměř životní výkon.
„Týmové závody jsou dost specifické. Některé holky atmosféra a vědomí týmového závodu dokážou vyhecovat, že podají výkon, který by normálně nezajely, viz. Katharina Huberová. A pak jsou závodnice, které nepředvedou to, co jezdí normálně, což byl případ Mikaely Shiffrinové,“ říká Šárka Strachová, bývalá slalomářka a současná expertka.
„Dnes se mám co učit,“ poznamenala po závodu sama Shiffrinová. „Naučím se to.“
Teď přichází na řadu okamžik pravdy. Ve středu mají ženy na programu slalom (v 10 hodin 1. kolo, od 13.30 druhé).
„Pro Mikaelu je to určitě náročné. Je velmi přemýšlivá, rozjímavá, což myslím, že pro vrcholový sport obecně není úplně výhodou. Je to vidět i na jejím profilu, komunikaci. Hodně se vyjadřuje k tlaku na sportovce, jak média dokážou dávat hodnotu závodníkovi podle jednoho závodu, jestli se mu to povede nebo ne. Takže samozřejmě její výkon bude záviset jen na tom, jak se s tím v hlavě dokáže poprat,“ vypráví Strachová.
Současně dodává: „Výkonnostně ani technicky na ni absolutně nikdo nemá. Je to vidět i na výsledcích letošní sezony.“
Ano, z osmi slalomů, které v této sezoně v rámci SP zatím jela, jich Američanka sedm vyhrála. Pouze v jediném, v Kranjské Goře, ji porazila Švýcarka Camille Rastová.
V olympijské Cortině d´Ampezzo navíc může výkon vedle psychiky ovlivnit i samotná trať. „Sjezdovka je hodně specifická v tom smyslu, že to není úplně slalomák. Je poměrně jednoduchá, a na jednoduchém kopci není vždycky jednoduché ho zajet. Tam se výkonnostní i technické rozdíly trochu smazávají. To jsou prostě ty dojezdy sjezdů. V tomto slalomy na olympiádě trpí,“ upozorňuje mistryně světa z roku 2007.
A kdo kromě vlastní psychiky by mohl Shiffrinovou pod pěti kruhy ohrozit? Určitě mezi tyto ženy patří její přemožitelka Rastová. „Je to aktuální mistryně světa z loňska a závodnice, která ji jako jediná dokázala v této sezoně porazit. Obří slalom se jí nevyvedl podle představ, takže o to víc bude hladová po medaili ve slalomu,“ je přesvědčená Strachová.
Ta vedle Švýcarky zmiňuje také Paulu Moltzanovou, Emmu Aicherovou či Katharinu Truppeovou.
Brousí si však hrany svých lyží marně? Zvládne se už tentokrát Shiffrinová zbavit prokletí a rozšířit svou zlatou sbírku z Pchjongčchangu 2018 a Soči 2014?