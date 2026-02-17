Vonnová a její těžká cesta: Noha je na kousky, ale jsem doma. Pořád se s tím snažím srovnat
Představovala si, že z olympiády odjede z medailí, místo toho ji čekal náročný let se zraněnou nohou. Americká lyžařka Lindsey Vonnová opustila po osmi dnech nemocnici v Trevisu a zamířila do USA, kde bude pokračovat v léčbě komplikované zlomeniny nohy. Nyní na svém Instagramu ukázala, jak náročnou operaci její přesun znamenal. „Moje noha je sice pořád na kousky, ale konečně se vracím domů!“
Jednačtyřicetiletá hvězda rychlostních disciplín, jež se vážně zranila při pádu v olympijském sjezdu v Cortině, absolvovala náročnou trasu. „Jednotka intenzivní péče, sanitka, letadlo, sanitka, nemocnice,“ vyjmenovala všechny přestupy. Třeba nástup do soukromého letadla nebyl v jejím případě na lehátku vůbec jednoduchý. „Jsem vděčná veškerému zdravotnickému personálu, který mi pomohl dostat se domů.“
Vonnová už od pádu v Itálii podstoupila čtyři operace, tu zatím poslední v sobotu. Včera dopoledne ji sanitka převezla na letiště v Benátkách, odkud s lékařským doprovodem odletěla domů.
V USA ji čekají další chirurgické zákroky. „Vážně se nemůžu dočkat další operace, kdy mi z nohy vyndají externí fixátor a budu se moct víc hýbat,“ popsala.
Olympijská šampionka z roku 2010 v Cortině startovala přesto, že si na konci ledna ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz v koleně. Právě s vidinou dalšího olympijského startu se Vonnová k lyžování předloni po téměř šesti letech vrátila i s částečným implantátem v pravém kolenu.
Ani přes další těžké zranění svého rozhodnutí nelituje, jak opakovaně ujistila na sociálních sítích. Nejde jen o fyzickou bolest. „Moje zranění bylo mnohem vážnější než jen obyčejná zlomenina nohy. Pořád se s tím vším snažím vnitřně srovnat – co to vlastně znamená a jaká cesta mě teď čeká,“ uvedla a slíbila fanouškům, že se sdílením svých pocitů na sociálních sítích bude pokračovat.