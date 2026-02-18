Dominance Shiffrinové! Porazila démony, po dvanácti letech bere slalomové zlato
Byly to pro ni opět velmi těžké chvíle, musela se vypořádat s pořádným psychickým tlakem. Mikaela Shiffrinová ale dokázala, že i s tím se zvládne popasovat. Jako opravdová šampionka. Jako slalomová královna. A teď znovu i pod pěti kruhy slaví zlato. A to o pořádný kus – náskok 1,50 sekundy. Druhá je Camille Rastová, třetí Anna Swenn Larssonová. Martina Dubovská skončila 18. Program alpského lyžování na ZOH 2026>>>
Vyvrcholením alpského lyžování na zimních Hrách v Milánu a Cortině byl ženský slalom. Už dopředu měl jasnou velkou zápletu. V prvním kole totiž všichni čekali hlavně na to, zda se Mikaela Shiffrinová zbaví svého prokletí pod pěti kruhy, které na ni sedlo v Pekingu 2022. Trať pro úvodní část ženského slalomu postavil Klaus Mayrhofer, bývalý trenér Šárky Strachové.
Jízda se nepovedla první Američance Paule Moltzanové, které párkrát hrozilo vypadnutí, situaci ale zachránila a po prvním kole jí patřilo 28. místo.
Do vedení se dostala Camille Rastová (startovní číslo 3), jediná žena, která v této sezoně porazila Mikaelu Shiffrinovou.
Ta přišla na řadu chvíli poté, se startovním číslem 7. Předtím se ještě do vedení dostala Lena Dürrová z Německa, která, s ohledem na sezonu, překonala sama sebe.
Její vedení však netrvalo dlouho, Shiffrinová ukázala svůj standardní výkon a dostala se do vedení s velkým náskokem 82 setin sekundy. V cíli zaťala pěst, značná úleva byla vidět i na její mamince Eileen. Vedoucí pozice jí vydržela až do konce úvodního kola.
Do hry se v prvním kole dostaly hned tři Češky, jako první s číslem 37 Martina Dubovská, která se sezonou protrápila kvůli zdravením potížím. Olympijský slalom ale zvládla a zařadila se na 24. místo. Alena Labaštová vyrazila do záludné trati jako 58. závodnice a mohla slavit, že dorazila do cíle. Patřila jí 45. příčka. Naopak Celine Sommerová, jež byla na tyto ZOH nominována dodatečně po přerozdělení kvót, svou jízdu nedokončila.
Obtížný návrat Vlhové
Velký olympijský návrat zaznamenává Petra Vlhová, pro kterou jde v Cortině o první závody po víc než dvouleté zdravotní pauze. Po prvním kole jí patřila dělená 29. příčka se ztrátou 2,86 sekundy na Shiffrinovou, s níž dřív sváděla rovné souboje. Tato pozice jí v opačném řazení první třicítky závodnic do druhého kola zajistilo naprosto perfektní trať, v druhém dějství vyrazila totiž jako úplně první.
Druhé kolo postavil Švéd Sascha Sorio, který prozradil, že se snažil udělat klasičtější slalom. Využil 64 branek, stejně jako jeho předchůdce v prvním kole. Na trati bylo vidět, jak se postupně rozbíjí, nicméně Švéd ještě před startem tvrdil, že pista je připravená perfektně a měla by zajistit stejné podmínky všem závodnicím. To bylo hodně důležité hlavně pro Shiffrinovou, která na ni měla vyrážet jako poslední z třicítky nejlepších.
Dubovská, sedmá startující se po své jízdě zařadila na průběžné třetí místo, v tu chvíli příčku před slovenskou kolegyní. Ve vedení byla Moltzanová, které se už druhé kolo povedlo lépe. Ta si v horkém křesle chvíli poseděla, vystrnadila ji z něj až Melanie Meillardová, 17. startující ve druhé části závodu. Ta se jí sice nevydařila tak, jako Američance, ale měla dostatečný náskok z kola prvního.
U nejlepší desítky z prvního kola už se pak slalomářky v horkém křesle střídaly častěji. I když Katharina Truppeová se na něm udržela déle, než by se dalo čekat. Pak už to ale v případě posledních pěti šlo skoro závodnici od závodnice.
Špicar hned na startu
Velkou chybu udělala hned na startu druhá z prvního kola Dürrová, která vypadla už v první brance, kde zavadila lyží o branku a tu neprojela správně. Takzvaný špicar byl šokem i pro závodnice, které už vše sledovaly dole pod kopcem.
Zhruba pět minut před půl třetí vyrazila na trať Olympia delle Tofane vítězka prvního kola. Shiffrinová nasadila už od samého úvodu vražedné tempo, předváděla svou typickou perfektní techniku, ladné pohyby, které jí pomáhaly k tomu, že se její náskok stále zvětšoval. Cílem pak prosvištěla o 1,50 sekundy rychleji než Rastová.
Nejprve se podívala na výsledkovou tabuli a chvíli to vypadalo, jako kdyby tomu nechtěla věřit. Pak si ještě za jízdy dřepla, chytla se za kolena a hlavu zabořila do nich. Následně se zvedla, zastavila a mohutně zapumpovala rukou. Konečně se to povedlo. Olympijské prokletí hvězdné Američanky je prolomeno a poprvé od Soči 2014 slaví slalomové olympijské zlato.