Další zprávy od Vonnové: Už PÁTÁ operace za dva týdny! Bolest zatím těžko zvládám

Lindsey Vonnová se dál zotavuje z těžkých následků pádu v olympijském sjezdu
Lindsey Vonnová se dál zotavuje z těžkých následků pádu v olympijském sjezdu
Tak vypadal pád Lindsey Vonnové na začátku olympijského sjezdu
Utrpení nekončí. Americká lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou pátou operaci nohy, kterou si zlomila při pádu v olympijském sjezdu. Zákrok trval přes šest hodin. Dvojnásobná mistryně světa o tom informovala na sociální síti X.

Co vše se stalo za necelé dva týdny? Vonnová při pádu v Cortině d'Ampezzo utrpěla komplexní zlomeninu holenní kosti. V Trevisu absolvovala postupně čtyři operace, v pondělí odletěla do Ameriky, kde se nyní podrobila dalšímu zákroku. 

„Trval něco málo přes šest hodin a dopadl dobře,“ napsala olympijská šampionka z roku 2010. „Bolest zatím těžko zvládám, ale pomalu se to zlepšuje a doufám, že mě brzo z nemocnice propustí,“ dodala.

Jednačtyřicetiletá Vonnová se rozhodla startovat na olympijských hrách i přesto, že si na konci ledna ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz v koleně.

Právě s vidinou dalšího olympijského startu se Vonnová k lyžování předloni po téměř šesti letech vrátila i s částečným implantátem v pravém koleně. Opakovaně ujistila, že ani přes další těžké zranění svého rozhodnutí nelituje.

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026.

