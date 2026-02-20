Další zprávy od Vonnové: Už PÁTÁ operace za dva týdny! Bolest zatím těžko zvládám
Utrpení nekončí. Americká lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou pátou operaci nohy, kterou si zlomila při pádu v olympijském sjezdu. Zákrok trval přes šest hodin. Dvojnásobná mistryně světa o tom informovala na sociální síti X.
Co vše se stalo za necelé dva týdny? Vonnová při pádu v Cortině d'Ampezzo utrpěla komplexní zlomeninu holenní kosti. V Trevisu absolvovala postupně čtyři operace, v pondělí odletěla do Ameriky, kde se nyní podrobila dalšímu zákroku.
„Trval něco málo přes šest hodin a dopadl dobře,“ napsala olympijská šampionka z roku 2010. „Bolest zatím těžko zvládám, ale pomalu se to zlepšuje a doufám, že mě brzo z nemocnice propustí,“ dodala.
Jednačtyřicetiletá Vonnová se rozhodla startovat na olympijských hrách i přesto, že si na konci ledna ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz v koleně.
Právě s vidinou dalšího olympijského startu se Vonnová k lyžování předloni po téměř šesti letech vrátila i s částečným implantátem v pravém koleně. Opakovaně ujistila, že ani přes další těžké zranění svého rozhodnutí nelituje.