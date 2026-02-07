Janatová zlomila těžký český start Her: Vznáším se v oblacích! Sedmé místo jí určil přítel
PŘÍMO Z ITÁLIE | Tohle byl pro běžkyni na lyžích Kateřinu Janatovu životní den. V olympijském skiatlonu ve Val di Fiemme se dostala do zóny, bojovala těsně za špičkou a sedmým místem dovezla nejlepší výsledek v klasickém českém sportu od roku 2014. „Vznáším se v oblacích,“ radovala se rozesmátá.
Těžké časy zažíval český tým na začátku zimních olympijských her. Curlingové i hokejové prohry, snowboardingový výpadek v kvalifikaci, nemoc loučící se Martiny Sáblíkové, zraněný Pastrňákův parťák Pavel Zacha. Kateřina Janatová ale černou sérii zlomila vynikajícím výkonem.
„Včera, předtím, než jsem šla spát, jsem se ptala svého přítele, co si myslí, že bych dneska mohla dokázat. Říkal: Do sedmého místa určitě,“ usmívala se v cíli. „Já jsem mu to nechtěla věřit. Takže, když mně hlásili na trati, že jsem sedmá, tak trošku jsem se pousmála, a řekla si, že mi to bylo předurčené.“
S britským běžkařem Jamesem Clugnetem Janatová už třetí rok bydlí v Lillehammeru a dostává do krve norský přístup k běžeckému lyžování. Z legrace říká, že zatímco v Česku lidé chodí venčit psy na procházky, tam s nimi běhají na běžkách. A na startu olympiády Clugnet její formu odhadnul správně.
„Byla jsem hodně nervozní, měla jsme problém usnout. Ráno jsem to dospala, mohla jsem vstát až v osm a být trošku v klídku. Ale i při rozjezdu jsem měla vysoký tep,“ hodnotila.
Na náročném klasickém úseku se držela na hraně první desítky. S rozvahou se probíjela tratí, na jejíž nástrahy doplatilo několik favoritek. Američanka Jessie Digginsová, vedoucí závodnice Světového poháru, nebo Norka Karoline Simpsonová-Larsenová upadly v ostré zatáčce a ztrátu už nedohonily.
„Spadly opravdu dobré holky. Držela jsem si pozici. Jen chvilku jsem se zasekla. Vybrala jsem si špatnou stopu, nedalo se nikudy jet,“ líčila Janatová.
Bez stresu se mi bude jezdit líp
V polovině trati měnila lyže na bruslařský úsek jako devátá. Dál pak pracovala na tempu a posouvala se vpřed. Na běžkařském stadionu v Teseru, které je perlou údolí Val di Fiemme, jí dávala sílu i podpora lidí kolem trati.
„Fanoušky ocením. Když nás zavolají jménem, nebo nás pozdraví před startem, tak mě dojme, kolik lidí se přijelo podívat. Atmosféra byla skvělá,“ pochvalovala si.
Janatové sedmé místo na olympijských hrách je pro české ženské běžecké lyžování parádním momentem. Od slavného zlatého finiše Kateřiny Neumannové v Pragelatu před dvaceti lety byla výš jen Eva Vrabcová-Nývltová, která dojela v roce 2014 v Soči na bruslařské třicítce s hromadným startem pátá.
„Nebudu lhát, že jsem si to nepočítala, když vidím ty holky před sebou. Snažila jsem si to udržet. Už před sezonou jsem si říkala, že top ten by bylo krásné. Sedmé místo je ještě lepší. Můžu být spokojená, když zajedu nejlepší výsledek sezony na olympijských hrách,“ líčila Janatová.
V sezoně byla zatím nejlíp devátá v lednovém závodě na 10 kilometrů klasicky v Oberhofu. V prosincovém skiatlonu v Trondheimu dojela jedenáctá. Ve svém životním olympijském závodě porazila spoustu velkých jmen v čele s Digginsovou, Rakušankou Stadloberovou či Švédkami Sundlingovou a Ilarovou.
„Určitě to je moc povzbuzující, ale já jsem už spokojená, co jsem dokázala. Už na sebe nebudu dávat takový stres, bez něho se mi jezdí líp. Doufám, že ještě sama sebe překvapím,“ usmívala se Janatová.
Skiatlon vyhrála Švédka Frida Karlssonová, která o 51 sekund porazila krajanku Ebbu Andersonovou. Bronz získala Norka Heidi Wengová. Janatová zůstala za vítězkou 2:13,8 minuty. Sandra Schützová dojela dvaatřicátá, Barbora Havlíčková devětatřicátá a Anna Millerská jednapadesátá.
Janatovou čeká další závod v úterý, kdy se pojede sprint klasickou technikou. Větší šance má ve čtvrteční bruslařské desítce s intervalovým startem.
„Sprint je doplňkový. Mám ještě lepší tratě,“ řekla Janatová.
Běh na lyžích (Tesero):
Ženy - skiatlon (2x10 km): 1. Karlssonová 53:45,2, 2. Anderssonová (obě Švéd.) -51,0, 3. H. Wengová (Nor.) -1:26,7, 4. Kälinová (Švýc.) -1:51,5, 5. Niskanenová (Fin.) -1:54,0, 6. Slindová (Nor.) -1:56,1, 7. Janatová -2:13,8, ...32. Schützová -5:33,3, 39. Havlíčková -6:43,3, 51. Milerská (všechny ČR) -9:19,2.