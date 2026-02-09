Poškodila jury čtvrtého Rusa? Stříbrný Francouz mohl být diskvalifikován. Norové se ho zastali
Mluvilo se o něm jako o nástupci Alexandra Bolšunova, když ve 22 letech dostal výjimku a mohl se od prosince účastnit závodů SP pod neutrální vlajkou. Savelij Korostělev neměl tak oslnivé výsledky v konfrontaci s Klaebem a spol., jak mohl kdekdo za Uralem čekat. Na olympiádu se však vyspal dobře. Ve skiatlonu na dvakrát deset kilometrů sahal po medaili, nakonec mu zbylo nepopulární čtvrté místo. A v Rusku křičí, že došlo na křivdu. Měl snad být diskvalifikován stříbrný Francouz Mathis Desloges? Kompletní program ZOH 2026 >>>
Přehnané taktizování k vidění během úvodního závodu běžkařů na olympiádě nebylo. Nebyla nouze ani o karamboly. Na jeden takový doplatil švédský spolufavorit Edvin Anger, který upadl v jednom z obtížných sjezdů ještě v klasické části a zpátky na čelo se už nepropracoval. I to je důkaz, že skiatlon na olympiádě bavil.
Ze zlata se raduje fenomén poslední doby Johannes Klaebo, bronz poputuje taky do Norska zásluhou Martina Nyengeta. Mezi ně se nečekaně vklínil Mathis Desloges. Francouz, který až do neděle nikdy nestanul na stupních vítězů ani ve SP, natož na velké akci typu MS či ZOH. A právě jeho výkon leží v žaludku Rusům. Neutrální závodník Savelij Korostělev podal skvělý výkon, ale ne placku nestačil. Zaostal za bronzem o sekundu a půl. Rusové viní jury, že ponechala bez následků Deslogesovo počínání v polovině závodu, kdy si spletl dráhy a tím si zkrátil trať.
Sám ruský závodník hned po závodě přemítal nad touto událostí. „Viděl jsem ten okamžik, ale je to na rozhodčích,“ řekl suše Korostělev.
Sudí se skutečně Francouzovým prohřeškem na třináctém kilometru zabývali, konečný resultát ale Rusy nepotěšil. „Po dlouhé poradě jury dospěla k závěru, že zkratka byla zanedbatelná (jen několik metrů) a neposkytla Francouzovi významnou výhodu. Desloges dostal žlutou kartu (napomenutí), ale jeho výsledek byl potvrzen,“ znělo v rozhodnutí.
Rusa dělilo od medaile jedna a půl sekundy a Desloges cítil tlak na svou osobu. „Byla to jen chyba. Nechtěl jsem získat žádnou výhodu, chtěl bych se proto omluvit. Myslím, že porota přesně viděla, co se stalo,“ řekl jinak spokojený Francouz.
Na rozdíl od ruské výpravy ta norská protest nepodala, byť z Deslogesovy případné diskvalifikace by vytěžil posun na stříbrnou pozici Nyenget. Sám se Francouze zastal. „V ten okamžik jsme se ho snažili zavolat zpátky. Všiml si, že jede špatně prostě pozdě. Nezískal jasnou výhodu. Myslím si, že žlutá karta je v pořádku. Snad bych mluvil stejně, kdybych skončil čtvrtý a ne třetí,“ prohlásil Nyenget. Jestli to mělo být rýpnutí do Korostěleva, ví jen on sám.
Rusovi oznámil verdikt rozhodčích až jeden z novinářů. „Jen žlutá? Nejsem soudce, abych se k tomu vyjadřoval. Neznám všechna pravidla a navrhuji, abychom počkali, až budou k dispozici konečné výsledkové listiny,“ nechal si ještě zadní vrátka pootevřená Korostělev a dál zůstával diplomatem.
Korostělev tak bude mít šanci na reparát ještě ve dvou distančních závodech. Na olympiádě jsou na programu kromě sprintu a týmových závodů ještě desítka volnou technikou s intervalovým startem a na závěr padesát kilometrů klasicky s hromadným startem.
