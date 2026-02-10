Exotika v kvalifikaci sprintu běžkařů: stavební inženýr z Venezuely či adoptovaný Haiťan
Sprint na olympijských hrách v běžeckém lyžování nezklamal z hlediska rozmanitosti národností ani v Itálii 2026. Na start kvalifikace se postavila zejména v mužském poli celá plejáda exotických závodníků z netradičních destinací. Je libo Haiti, Kyrgyzstán nebo Bolívie? Máte je mít. Nutno dodat, že tito pánové se drží coubertinovského motta, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Ve sprintu nikdo díru do světa neudělá. Všichni skončili dle očekávání před branami hlavní soutěže, v níž pátým místem zazářil Jiří Tuž. Program klasického lyžování na ZOH >>>
Timo Juhani Grönlund (Bolívie)
Dle jména nepřekvapí, že je to původem chlapík ze severní Evropy. Narodil se ve Finsku, ale jeho kvalita by na tamní reprezentaci nestačila. Od roku 2017 tak závodí pod bolivijskou vlajkou. Tohle je jeho třetí olympiáda, ale poprvé šel do sprintu. Předtím to byl vždy závod na 15 kilometrů. Lépe dopadl v Pekingu 2022, kdy se jelo klasicky. Bral 89. místo. Teď to nevylepší. V kvalifikaci sprintu byl až na předposledním 92. místě.
Artur Saparbekov (Kyrgyzstán)
Vzhledem k věku je to jeho první olympijská zkušenost. Startuje tady sice ve sprintu klasického lyžování, ale je veden i jako biatlonista. Že by v něm ale Kyrgyzstán měl budoucí poklad, to se asi předpokládat spíš nedá. Saparbekov třeba na lyžích reprezentuje svou zemi v rámci Poháru východní Evropy, což je vlastně kazašský šampionát. Naposledy na desítce klasicky byl Saparbekov 61. v podstatě jen v kazachstánské konkurenci. Projevilo se to i nyní. V kvalifikaci olympijského sprintu byl poslední 93.
Nicolas Claveau-Laviolette (Venezuela)
Tenhle dvacetiletý mladík má kanadský původ. Oba rodiče jsou z Québecu, ale on sám už se narodil ve Venezuele, protože tam pracoval jeho tatínek. Rodina se pak do Kanady vrátila, ale Nicolase to do Venezuely táhlo, tak ji reprezentuje na poli běžeckého lyžování. Původně se chtěl dostat do kanadského týmu v mládežnickém systému, ale jeho výkonnost nestačila. Jinak studuje stavební inženýrství na kanadské univerzitě Laval. Výsledek ve sprintu? 87. příčka a sekyra 39 sekund na Johannese Klaeba.
Samuel Uduigowme Ikpefan (Nigérie)
Narodil se ve Francii nigerijskému otci a francouzské matce. Docela dlouho se snažil prosadit jako Francouz. Od roku 2019 ale reprezentuje Nigérii. Stal se třeba juniorským mistrem Francie ve sprintu, což už má zvuk, ale jeho výkony šly dolů. Dnes je mu 34 let, má za sebou zkušenosti ve SP s výsledky nevalné úrovně, účastnil se tří MS a olympijských her v Pekingu 2022. Nejlepší umístění? 62. místo v kvalifikaci klasického sprintu na MS v Planici 2023. Z našeho výčtu dopadl nejlíp. 65. místo v kvalifikaci sprintu je pořád ale na hony vzdáleno světové elitě.
Stevenson Savart (Haiti)
Tenhle chlapík je přímo rodákem z Haiti, na slavnostním ceremoniálu her 2026 byl vlajkonošem své země a je vůbec historicky první reprezentant Haiti v běžeckém lyžování pod pěti kruhy. Je tedy pravdou, že na Haiti nežije od tří let. Stěhoval se do Francie za svými adoptivními rodiči. Od pěti let lyžuje a pracuje jako asistent učitele. Se svou biologickou rodinou na Haiti se poprvé setkal v roce 2015 a udržuje s nimi kontakt. Reprezentoval Haiti už na MS 2023 a 2025. Na ZOH 2026 už absolvoval skiatlon a skončil na posledním 64. místě. A na ten bude vzpomínat raději. V kvalifikaci sprintu skončil 81.
Mark Chanloung (Thajsko)
Závodí vlastně doma, protože je to italský rodák. Jinak jeho příběh je jako přes kopírák. Díky rodičům má dvoje občanství. Nejdřív se snažil prosadit v italském systému coby dítě, ale výkonnostně nestačil. Postupně se tak rozhodl reprezentovat Thajsko. Lyžuje i jeho sestra Karen. Ta se však ve sprintu neukázala. V Cortině by ale měla být připravena na další ze závodů. Z jeho pohledu kvalifikace nebyla úplně marná. Nechal za sebou i běžce z některých zavedenějších destinací a bere 69. místo.
Achbadrakh Batmunkh (Mongolsko)
Tenhle frajer už má něco za sebou. Je mu 31 let a byl už vlajkonošem své země na hrách v Pekingu 2022. Jeho 62. místo na klasické patnáctce vlastně není zase tak špatné. V Itálii se letos ale posunul. Ve skiatlonu obsadil 55. místo a nechal za sebou třeba Slováka Petera Hindse a na známého Fina Ristomattiho Hakolu ztratil jen necelou minutu. Možná měl vyšší ambice, než doběhnout osmdesátý v kvalifikaci sprintu.