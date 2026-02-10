Předplatné

Sprint ONLINE: Tuž přidal další skvělou jízdu, už je v semifinále, Janatová končí

Jiří Tuž (uprostřed) v akci na olympiádě
Jiří Tuž (uprostřed) v akci na olympiáděZdroj: ČTK / AP / Matthias Schrader
Český běžec na lyžích Jiří Tuž
Kateřina Janatová skončila ve skiatlonu sedmá
Jiří Tuž vybojoval ve Falunu šesté místo
Kateřina Janatová na trati
Český běžec na lyžích Jiří Tuž
Běh na lyžích na ZOH 2026
Čtvrtým nejlepším časem v kvalifikaci zaujal. Český lyžař Jiří Tuž ovšem po postupu do vyřazovacích jízd může zajet ještě lépe, aktuálně už se dostal do semifinále olympijského sprintu klasickou technikou. Navázat na něj mohl Ondřej Černý, ale postup mu těsně unikl, končí ve čtvrtfinále. Mezi ženami uspěla pouze Kateřina Janatová, ve čtvrtfinálové jízdě ale dojela třetí a do semifinále nepostoupila. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE>>>

Ženy - Sprint klasicky (finálová část)Tesero Cross-Country Skiing Stadium

Muži - Sprint klasicky (finálová část)

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

