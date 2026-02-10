Sprint ONLINE: Tuž přidal další skvělou jízdu, už je v semifinále, Janatová končí
Čtvrtým nejlepším časem v kvalifikaci zaujal. Český lyžař Jiří Tuž ovšem po postupu do vyřazovacích jízd může zajet ještě lépe, aktuálně už se dostal do semifinále olympijského sprintu klasickou technikou. Navázat na něj mohl Ondřej Černý, ale postup mu těsně unikl, končí ve čtvrtfinále. Mezi ženami uspěla pouze Kateřina Janatová, ve čtvrtfinálové jízdě ale dojela třetí a do semifinále nepostoupila. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE>>>