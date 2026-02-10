Tuž a jeho senzace: dojel pátý a přepsal českou historii. V cílí plakal štěstím
Jednadvacetiletý běžec na lyžích Jiří Tuž vybojoval olympijských hrách ve sprintu klasickou technikou senzační páté místo, které doprovodil po projetí cílem i slzami štěstí. Stejně jako v nedělním skiatlonu zvítězil hvězdný Nor Johannes Hösflot Klaebo a získal sedmé olympijské zlato. V pořadí nejúspěšnějších sportovců zimních olympiád se posunul na čtvrté místo. Kompletní program ZOH 2026 ZDE>>>
Jiří Tuž se postaral o nejlepší český výsledek ve sprintu v olympijské historii. Dosavadním maximem bylo desáté místo Martina Koukala v roce 2002 v Salt Lake City v závodu volnou technikou. „Měl jsem ráno v hlavě to finále. Když jsem se pak v těch rozjížďkách cítil, jak jsem se cítil, fakt silný, mohl jsem do toho dát všechno, tak to byl pro mě fakt splněný sen,“ uvedl v nahrávce Českého olympijského výboru pro média.
I když Tuž senzační medaili nakonec nezískal, nezoufal. Od kvalifikace až k postupu do boje o finále si vedl fantasticky. „Jestli to vypadalo lehce, jsem rád, ale lehké to opravdu nebylo. Ve čtvrtfinále, semifinále jsem tam v tom kopci nechal fakt opravdu všechno, co jsem v sobě měl. Jsem neskutečně rád, že to takhle fungovala,“ těšilo českého lyžaře.
Později v cíli měl takovou radost, že se dojetím neubránil slzám. „I když finále nevyšlo, myslím si, že mám před sebou ještě pár olympiád. Snad to někdy zopakuji a třeba ještě vylepším,“ doufá Tuž.
Klaebo vyhrál před Američanem Benem Ogdenem a krajanem Oskarem Opstadem Vikem. Sprint žen ovládly švédské lyžařky. Zvítězila Linn Svahnová před Jonnou Sundlingovou a Majou Dahlqvistovou.
Do vyřazovacích jízd postoupili i Kateřina Janatová a Ondřej Černý, kteří těsně vypadli ve čtvrtfinále a obsadili shodně 15. místo.
Tuž, který si téměř přesně před rokem doběhl pro páté místo v klasickém sprintu na Světovém poháru ve Falunu, se blýskl už v kvalifikaci čtvrtým časem. Ve třetí čtvrtfinálové jízdě utekl soupeřům v prudkém stoupání, a přestože ho v závěru trasy dlouhé 1,6 km dostihli, postup si nenechal vzít. Cíl protnul na druhém místě o osm setin za domácím Simonem Mocellinim. Ve svém semifinále pak byl nejrychlejší.
Černému v konci docházely síly, Janatová byla spokojená
Do bojů o medaili, kterou získali čeští běžci na lyžích naposledy v roce 2010 ve Vancouveru, Tuž ve finále nezasáhl. Klaebo od začátku nasadil ostré tempo, kterým roztrhal šestičlenné pole. Obhájce sprinterského zlata z Pekingu si postupně vypracoval obrovský náskok a v cílové rovince mohl v klidu zvolnit. Tuž po náročných předchozích jízdách v rychlém závodě na nejlepší nestačil a doběhl pátý se ztrátou téměř 19 sekund na Klaeba.
Devětadvacetiletý Nor už má před sebou v medailovém žebříčku jen osminásobné olympijské vítěze a své krajany běžce na lyžích Marit Björgenovou, Björna Dählieho a biatlonistu Oleho Einara Björndalena. V Teseru zatím kopíruje scénář z loňského světového šampionátu v Trondheimu, kde ovládl všech šest závodů, do kterých nastoupil.
Pro další české účastníky vyřazovacích jízd skončil závod po těsných soubojích s italskými lyžaři. Janatová prohrála finiš o druhé místo ve čtvrtém čtvrtfinále s Federicou Cassolovou. Před Černého se těsně před cílem dostal Simone Dapra. „Trochu mi v tom konci docházely síly. Rval jsem to, co to šlo. Už jsem tomu věřil. Mrzí mě to,“ řekl Černý České televizi.
Janatová vylepšila 19. místo z Pekingu, kde se běžel sprint volně. „Na to, že je to klasický sprint, jsem moc spokojená. Věděla jsem, že pokud zůstaneme po největším stoupáku spolu, může se stát cokoli. Poslední zatáčku jsem riskla, protože jsem si říkala, že nemám co ztratit. Možná jsem mohla zajet za Majou Dahlqvistovou a nevybrat si vlastní stopu. Teoreticky to mohlo být o ten kousíček na druhé místo,“ uvedla sedmá žena sobotního skiatlonu.
Těsně za ní doběhla americká hvězda Jessie Digginsová, která rovněž preferuje bruslení. „Aspoň Jessie jsem přesprintovala, což může být známka toho, že jsem na tom výkonnostně dobře. Lyže mi stoupaly skvěle. Nedostala jsem se do semifinále, ale třeba ušetřím nějaké síly na desítku. Tak to beru,“ prohlásila Janatová.
Michal Novák, Anna Marie Jaklová, Barbora Antošová a Tereza Beranová vypadli v kvalifikaci.
Běh na lyžích (Tesero):
Muži: 1. Klaebo (Nor.) 3:39,74, 2. Ogden (USA) -0,87, 3. Vike (Nor.) -6,81, 4. Vuorinen (Fin.) -11,65, 5. Tuž (ČR) -18,54, 6. Valnes (Nor.) -34,84, ...15. Černý, v kvalifikaci 38. Novák (oba ČR).
Ženy: 1. Svahnová 4:03,05, 2. Sundlingová -1,59, 3. Dahlqvistová (všechny Švéd.) -4,83, 4. Drivenesová -8,69, 5. Skistadová (obě Nor.) -29,42, 6. Kernová (USA) -40,36, ...15. Janatová, v kvalifikaci 41. Jaklová, 46. Antošová, 49. Beranová (všechny ČR).