Neumannová: Tuž mi vehnal slzy do očí. Po kvalifikaci mi říkal: Já nejsem vůbec unavenej…
PŘÍMO Z ITÁLIE | Do nové vlny českého týmu se na olympijských hrách zařadil i jednadvacetiletý běžec na lyžích Jiří Tuž. Borec, který v klasickém sprintu bavil odvážnými nástupy i skvělým pátým místem, ohromil i legendární Kateřinu Neumannovou, která jeho představení viděla přímo na stadionu v Teseru.
Co říkáte na jeho výkon?
„Já jsem úplně nadšená, mně to vehnalo slzy do očí. Je to kluk, kterého dávno vzdáleně, zprostředkovaně znám. Je mi sympatický svým vystupováním. I jeho výkony už v předchozích sezonách mi byly strašně sympatické. Po dnešku jsem ještě větší jeho fanynka.“
Nebyla jste trochu překvapená jeho suverenitou?
„Já ho potkala po kvalifikaci, kdy byl na té těžké trati fakt úžasný. Tam to nebylo náhodou. On mi říkal v cíli: Já nejsem vůbec unavenej… Už po té kvalifikaci jsem z něj měla hrozně dobrý pocit. Ve sprintu, když se někdy okolnosti sejdou, může se spoléhat na štěstí. Ale on to měl jednoznačné. Byl ve všech jízdách nejlepší. Do finále jednoznačně patřil. Nebyla to ani v náznaku souhra okolností, štěstí. Jednoznačně na to měl a byla to paráda. Na takové těžké trati na mě strašně dobře zapůsobil.“
Jak hodnotíte jeho dynamický styl vybíhání prudkých stoupání, s nímž před pár lety jako první přišel Nor Johannes Klaebo?
„Samozřejmě, Klaebo to začal. Jirka si to modifikoval na vlastní možnosti a schopnosti. Je to styl, který je do těchto prudkých kopců moderní. Hlavně je účinný.“
Je těžké se tohle naučit?
„Já si myslím, že to umí kde kdo. Není složité se to naučit, ale musíte na to mít především fyzicky. Umět to nebude ten problém, jako ten kopec vyjet. Je to důkaz jeho parádní výkonnosti.“
Jak vidíte Tužovy šance v dalších závodech? Měl by jet desítku bruslením i týmový sprint s Michalem Novákem.
„Myslím si, že sprint klasicky byla Jirkova hlavní disciplína, ale proč ne? Když má formu, dá se to zužitkovat v každém závodě. Michal dneska nejel dobře, ale tým sprint je víc o vytrvalosti.“