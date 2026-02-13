Klaebo poosmé zlatý a vyrovnal legendy. Novák sahal po TOP 10, životní výkon Bauera
Poosmé pan zlatý. Johannes Klaebo zvítězil v olympijském závodě na deset kilometrů volně s intervalovým startem. Přitom se dá říci, že je to disciplína, která mu historicky tolik nevoní. V posledním kole dokázal na dálku urvat Francouze Mathise Deslogese a porazil i svého krajana Einaha Hedegarta. Nejlepší z Čechů? Michal Novák obsadil jedenáctou příčku. Životní závod však prožil syn Lukáše Bauera Matyáš, který obsadil třinácté místo. Program běhu na lyžích na ZOH 2026 >>>
Češi byli od začátku docela vidět. Na prvním mezičase se v nějaký okamžik všichni čtyři prostřídali na prvním místě, tedy Mike Ophoff, Jiří Tuž, Matyáš Bauer i Michal Novák.
Postupem času se však propadali Ophoff i sprinter Tuž, ale Matyáši Bauerovi závod zachutnal, ačkoliv ho prý úvodní část závodu bolela. „Krize byla od prvního metru do třetího kilometru. Říkal jsem si, že to nebude moc dobrý. Pak se to rozjelo a výkonnost se stupňovala. Potvrzuje se to, co cítím v létě, když děláme výběhy,“ lebedil si Bauer, kterého podporoval na místě i trojnásobný olympijský medailista táta Lukáš.
Bauer junior už vyhlíží štafetu. Češi mají po delší době zase čtyři poměrně slušné běžce v celosvětovém měřítku „Čeká nás štafeta, kde si myslím, že máme celkově šanci na dobrý výsledek. České lyžování by se tak mohlo skupinově posunout. Byl tady táta, stál v prvním kopci. Vždycky to u mě platilo, že když rodina přijela na závody, tak přijde úspěch nebo problémy,“ prohlásil Matyáš Bauer.
Z osmé zlaté medaile pod pěti kruhy se radoval Johannes Klaebo, který ještě na předposledním mezičase ztrácel na krajana Einara Hedegarta, jenže norská ikona své tempo stupňovala. Klaebo byl vynikající hlavně v posledním stoupání a v závěru, kdy zase popustil uzdu svým sprinterským buňkám.
Hedegart, který dlouho vedl, v posledních metrech vytuhnul a byl rád alespoň za bronz. Někdejší biatlonista, který sám o sobě říká, že vlastně neumí klasickou techniku, tak svůj první start na olympijských hrách ověnčil medailí. Znovu se mezi dva Nory vměstnal francouzský objev her Mathis Desloges.
Klaebo se dalším zlatým korálkem vyrovnal v historii zimních olympijských her Marit Björgenové či Björnu Daehlimu, kteří mají rovněž osm zlatých. Mimo běžecké lyžování je na tom stejně i biatlonová legenda Ole Einar Björndalen.
Klaebo už dokázal vyhrát sprint a teď opanoval desítku volně. Jeho řádění v Itálii však bude pokračovat. Dá se čekat, že na další zlaté medaile bude sahat v týmovém sprintu, štafetě a možná i na závěr na padesátce klasicky.
Běh na lyžích (Tesero):
Muži - 10 km volně: 1. Klaebo (Nor.) 20:36,2, 2. Desloges (Fr.) -4,9, 3. Hedegart -14,0, 4. Amundsen -24,0, 5. Nyenget (všichni Nor.) -27,3, 6. Musgrave (Brit.) -30,1, ...11. Novák -1:01,0, 13. Bauer -1:04,6, 45. Ophoff -2:10,9, 56. Tuž (všichni ČR) -2:37,2