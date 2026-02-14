Dva pády, kotrmelec a urvané vázání. Jak Anderssonová zničila Švédkám štafetu...
Byl to v podstatě dream tým. Švédské běžkyně na lyžích šly do štafetového závodu na čtyřikrát 7,5 kilometru jako jasné favoritky. Zkáza ale přišla hned na druhém úseku. Ebba Anderssonová si vybrala smůlu snad na zbytek kariéry, dvakrát upadla, urvala vázání na pravé lyži, nabrala obrovskou ztrátu a bylo po zlatých nadějích. Olympijské zlato tak spadlo do klína Norkám. České kvarteto Kateřina Janatová, Sandra Schützová, Anna Milerská a Anna Marie Jaklová obsadilo 11. místo.
Na úvod je potřeba říct, že Švédky chtěly konečně svou sílu potvrdit pod pěti kruhy. Nepodařilo se to na posledních dvou olympiádách. Pro nynější skvadru to začalo v sobotním mrholení dobře. Na prvním klasickém úseku jela Linn Svahnová. V pohodě a s mírným náskokem předávala dál. Do akce šla Anderssonová. Stříbrná žena ze skiatlonu i desítky volným způsobem měla jen potvrdit pozici Švédska na špici závodu. Opak se stal realitou.
Těžko říct, jestli Anderssonová zažila někdy větší osobní prohru. Poprvé si ustlala v prvním okruhu, to jí dojely Astrid Slindová z Norska i Italka Caterina Ganzová. Když už to vypadalo, že se švédská závodnice zmátořila, spadla ve druhém kole znovu, ale tentokrát tak nešikovně, že udělala kotrmelec na sněhu a utrhla vázání na jedné ze svých lyží. Doslova tak byla nucena jako na koloběžce několik desítek metrů zoufale klopýtat, než jí vstříc přiběhl servisman s náhradní lyží.
Už ale bylo zle. Anderssonové se nehoda stala v místě, kde zrovna nikdo po ruce hned nebyl, aby jí pomohl a Švédsko nabralo více než minutovou ztrátu na čelo závodu, které nezvládla stáhnout ani vládkyně olympiády a dvakrát zlatá Frida Karlssonová. Ta v prostoru startu a cíle jen nevěřícně zírala, co se to děje. Bok po boku s ní tak přebírala štafetu Anna Milerská.
„Sledovala jsem karambol vedle Fridy. Potom, co jsem to viděla, tak jsem ve sjezdech měla taky strach. Bylo to těžké a lyže se zasekávaly,“ řekla Milerská.
Karlssonová ani v top formě nedokázala zázračně minutu a čtvrt stáhnout a společně s Jonnou Sundlingovou, která finišovala, se už zaměřily na eliminaci ztrát. Dojely alespoň pro druhé místo v bitvě s Finskem a Ebba Anderssonová si tak sice pověsila na krk stříbro, ale většího smolaře závod neměl.
Zlaté medaile tak slaví kvartet Kristin Fosnaesová, Astrid Slindová, Karoline Simpson-Larsenová a Heidi Wengová. České ženy braly nakonec 11. místo. Z popředí závodu se vytratily ve chvíli, kdy nejlepší Češka Kateřina Janatová po prvním úseku předala pomyslný kolík dál.
„Bylo to tam v kontaktu. Sjezdy byly hodně o pozice a náročné. Jednou jsem tam radši jela první, protože jsme si to ani nestihly projet před závodem. Musely jsme doufat, že si trať pamatujeme. Sjezdy byly fakt náročné, sníh měkký. Byla jsem vedle Australanky, co spadla, čekala jsem, jestli mě nevezme taky s sebou. Letělo se tam, jsem ráda, že jsem se vyhla kolizím,“ řekla po závodě Janatová a vlastně i spolu s Milerskou vysvětlily možná úskalí Anderssonové na druhém úseku, které Švédka možná podcenila, což stálo Švédky zlatý sen.