Bauer o synovi: Volal mi... Tak mám lepší výsledky než táta! To už nenapravím
PŘÍMO Z ITÁLIE | Legendární Lukáš Bauer přímo ve Val di Fiemme sleduje na olympijských hrách velký comeback českého běžeckého lyžování. Jeho syn Matyáš mu udělal radost třináctým místem na bruslařské desítce. A vyzdvihuje i jeho vrstevníka Jiřího Tuže, pátého v klasickém sprintu. „Připomínají mi mě a Kukína,“ usmívá se Bauer s připomínkou Martina Koukala, další hvězdy své éry. Program běhu na lyžích na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Na pěti olympiádách sám závodil, na další byl jako trenér polské reprezentace. Tentokrát přijel Lukáš Bauer do Val di Fiemme především jako tatínek syna Matyáše, poprvé poznává zimní Hry jako fanoušek. A má být na koho pyšný.
Věřil jste, že se Matyáš v závodě na 10 kilometrů bruslením může dostat až takhle vysoko, do top patnáctky?
„Jednak jsme tam byli komplet. Doufali jsme, že mu nepřineseme smůlu. Navíc byl pátek třináctého. Byl to první závod, na který jsme byli schopni vyrazit. Věděli jsme, že je na tom dobře, že se cítí dobře. Vyvarovat se jakékoli nemoci bylo docela náročné. Vzpomínal jsem na to, jak se to dělo za mě. Musím říct, že rodinu to hodně ovlivňovalo. Drželi jsme mu palce, aby na olympiádě převedl nejlepší výsledky sezony. Věděl jsem, že desítka bruslením bude pro něj lepší závod. Padesátka je vždycky trochu s otazníkem, i když v klasice je o trošičku lepší než v bruslení. Tohle byl nejlepší typ závodu, který na něj čekal.“
Na trať jste vyrazili v oblečení Matyášova fanklubu…
„To jsme vyrobili už loni, když jsme za ním vyrazili svěťák do Lillhemmeru. Už tam jsme byli vyzdobení vlajkou a fanouškovskými čísly. Je to taková tradice. V televizi neváhal zmínit, že mu štěstí nepřinášíme. Byť byl letos v Kuusamu šestatřicátý, což jsme hodnotili jako velmi dobré, ale on chtěl být lepší. Tady se to prolomilo. Po závodě říkal, že super. Fanouškovská čísla měla v minulé sezoně velký úspěch, takže jsou teď na stejné bázi i pro Ondru Černého. Dva závodníci ze Slovanu Karlovy Vary mají stejná čísla, jsme vybavení komplet. My už nejsme rychlí, my už musíme dobře vypadat…“ (směje se)
Jste se synem během Her v kontaktu?
„Naprosto minimálně. Byť mám na něco trošku jiný názor, tak si myslím, že strašně důležité je, aby měl jednoho trenéra a moc lidí mu do toho nemluvilo. Když přijde a zeptá se, řeknu mu svůj názor. Snažíme se být podporující, ne ti, co nasazují dalšího brouka do hlavy. Sportovec se musí přizpůsobit systému. Sám jsem to zažil, když jsem trénoval Poláky. Trenér se závodníky tráví většinu času, někam to směřuje. Není úplně fér, pokud do toho někdo z boku vstupuje a věnuje se jedné výseči činnosti. Snažíme se být rodiči. Lidi se mě ptali, s čím bych byl u Matyáše na olympiádě spokojený. Nikdy jsem neurčil číslo. Vždycky jsem to bral tak, že je důležité, aby předvedl to nejlepší, a uvidí se, na co mu to vyjde.“
Jak berete fakt, že má Matyáš na své první olympiádě už daleko lepší výsledky, než vy kdysi při své premiéře v Naganu?
(směje se) „Vždycky jsem říkal, že je Matyášovi velmi nepříjemné se srovnávat se mnou. Teď je to velmi nepříjemné pro mě. Hnedka poprvé mi Mates volal. Tak mám lepší výsledky než táta! My máme rádi takovéhle špičkování. Už se asi nedostanu do formy, abych to zkusil napravit. Na první olympiádu už se nedostanu. Jo, je to super! Jsem rád, že se mu daří. To samé s Jirkou Tužem. Jsou ročníky 2004 a nastoupili do toho dravě. I Anička Jaklová je pěkný příslib. Pokud to vydrží, bude to fajn do budoucna.“
Co říkáte výsledkům českého týmu, který má už dvě umístění v top ten a dalších několik v nejlepší patnáctce?
„Jako fanoušek jsem samozřejmě rád, že se daří českým barvám. Cítím trochu nespokojenosti z Michala Nováka (zatím byl nejlíp jedenáctý na desítce bruslením – pozn. red.). Nemůžu říct, že tomu úplně nerozumím. Chce víc, ale výsledek na desítce byl perfektní. Zvlášť, když poukazuje, že měl zdravotní indispozici. Mluví se o otřesu mozku. Před Jizerskou padesátkou jsem absolvoval nespočet rozhovorů, kde téma byly olympijské hry. A všichni byli zvědaví, jestli se dá sezona zachránit po nepovedeném začátku. Říkal jsem, že v případě Katky Janatové a Michala Nováka jsem přesvědčený, že si představovali vstup do sezony lepší. Ale tvrdil jsem, že jsem přesvědčený, že nejlepší výsledky předvedou na olympijských hrách. Start do sezony je vždycky strašně těžký. Byť si to závodníci nepřipouští, podvědomě je tam spousta věcí, co je svazuje. Sedmé místo Katky ve skiatlonu je senzace a pořád není konec závodů. Stejně jako u Michala a jeho jedenáctého místa.“
Berete jako běžec na lyžích prestižně, že mají závodníci z vašeho sportu zatím lepší výsledky než čeští biatlonisté?
„Upřímně vůbec ne. Musím se přiznat, že nemám čas ten sport sledovat. Vždycky se dostanu spíš ex post k výsledkům. Na druhou stanu, kauza Markéty Davidové, její potíže se zády, to jak se dokázala v loňské sezoně vrátit a problémy ji znovu dohnaly, to neuniklo nikomu. Biatlon to strašně ovlivňuje. I v dobách největší slávy ho drželi tři, čtyři lídři. Markéta minimálně v holkách převzala otěže. Je strašně znát, jestli se lídrům daří, jestli jsou v pořádku, nebo ne. Skvělý je příběh Terezy Vinklárkové, která byla jedenáctá. Přesto, že oznámila, že bude po sezoně končit, je to skvělé. Jak se daří klukům, upřímně nestíhám sledovat. Není moc týmů, které by jezdily celou dobu stabilně. Biatlon je na koni, má to všechno skvěle rozjeté. Potřebuje vydržet. V běžeckém lyžování se potýkáme s většími problémy. O to víc mě těší, že se objevily další tři individuality, které ukazují, že cesta může pokračovat.“
Co říkáte na výkon Jiřího Tuže, který zaujal nejen pátým místem v klasickém sprintu, ale i energickými výběhy kopců v Klaebově stylu?
„Čekal jsem, že pojede skvěle. Vidím obrovskou paralelu se mnou a Kukínem. Vidím, že Mates a Jirka Tuž to mají trošičku rozparcelované. Jirkovi se daří výrazně ve sprintu, Mates je trochu výraznější v distancích. Jsou tam paralely. Když se s Matesem bavíme, hodně to přirovnávám ke mně a ke Kukínovi. Nás dělil rok, byli jsme skvělí dva nebo spíš tři kluci, nesmím zapomenout na Jirku Magála. Jim se taky daří a je to signál pro další. To je to, co může české lyžování posunout trošku víc masově. Co předvedl Jirka Tuž v kopci, když jel s Chanavatem… To je obrovský frajer a vypadal, že klopýtá. To byl zážitek, pustil jsem si to stokrát. To je cesta. Kluci, kteří se nebojí a v rozhodující moment nastoupí. Připomnělo mi to, když jsem tady ve Val di Fiemme jel předposlední etapu na Tour de Ski. Vsadil jsem na jednu kartu. To v Jirkovi máme.“
Mluvíte o klasické dvacítce v roce 2010, kde jste Northuga zničil mnohými nástupy a rozhodl jste o celkovém vítězství. Mimochodem, s Northugem jste měl nedávno jako šéf série Ski Classics pořízení ve sprintu na Jizerské padesátce pořízení, že?
„To je neverending story… Jako součásti jury se mi ho podařilo disknout. Dostali se ke mně komentáře, že mu vracím, co mi dělal v závodech, že ho nemám rád… Ale zpátky k Jirkovi. Hlavně si cení toho stylu. Rozdíl mezi jednorázovým výsledkem a pravidelností je závodníkův styl. Není moc závodníků, kteří v takhle mladém věku, v takovéhle pozici nezvolí vyčkávání, jistotu a jdou do toho. To Jirka dokázal. Jsem rád, že se i Matesovi po nějaké době, kdy se mu v každém závodě něco lehounce nepodařilo, povedl skvělý výsledek. Zase je to pro mě paralela se mnou a Martinem Koukalem. V distanci trvá déle, až se prokoušete nahoru než ve sprintu. Není to snižování výsledků ve sprintu, ale jsou to dvě rozdílné disciplíny.“
Ve středu pojedou Tuž s Novákem týmový sprint bruslením, jak vidíte jejich šance?
„To je další žhavé želízko v ohni, které máme na skvělý výsledek. Doufám, že do týmového sprintu se Michal trošku spokojí s výsledky, které dosahuje. Po jedenáctém místě na desítce mi zněl strašně nespokojený. Perfektní nastavení by bylo: Po všech problémech se dotahuju na nejlepší, prodávám to tady na olympiádě, s Jirkou máme šanci. Když do toho půjdou s tímhle, je možné všechno. V týmovém sprintu je pořád pravděpodobnost, že se nějakému týmu favoritů něco nesejde. Běhají tady nemoci, to na těchto akcích je. Můžou být žolíkem, kteří vyskočí výš, než kam by za normálních podmínek patřili…“
Výsledky na prvních ZOH
Lukáš Bauer (Nagano 1998)
- 30 km klasicky: 33.
- 10 km klasicky: 45.
- stíhací závod: 32.
Maytáš Bauer (Val di Fiemme 2026)
- skiatlon: 29.
- 10 km bruslením: 13.
NEJ výsledky českých běžkařů na ZOH 2026
- 5. Jiří Tuž (sprint klasicky)
- 7. Kateřina Janatová (skiatlon)
- 11. Michal Novák (10 km bruslením)
- 12. Kateřina Janatová (10 km bruslením)
- 13. Matyáš Bauer (10 km bruslením)
- 15. Kateřina Janatová (sprint klasicky)
- 15. Ondřej Černý (sprint klasicky)