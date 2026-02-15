Skandinávský fenomén překonal i Björndalena, má rekordní zlato: Líbí se mi, jak to zní!
V běžeckém lyžování je naprostým fenoménem. Johannes Hösflot Klaebo, devětadvacetiletý chlapík z Trondheimu, překonal ziskem deváté zlaté medaile z olympijských her několik sportovních legend. Konkrétně Marit Björgenovou, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena, kteří v minulosti vybojovali osm vavřínů. Ten zatím poslední zaznamenal Klaebo při nedělní mužské štafetě. Program běhu na lyžích na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Během pár dnů se stal nejúspěšnějším sportovcem v historii zimních olympijských her. To už má pořádný zvuk, že? „Líbí se mi, jak to zní! Je to docela pěkný titul,“ usmál se Johannes Hösflot Klaebo.
Deváté kariérní zlato z olympiády bral ve štafetě, v níž bojoval po boku parťáků Emila Iversena, Martina Löwströma Nyengeta a Einara Hedegarta. Norové závod ovládli s přehledem, v cíli měli dvaadvacetisekundový náskok na stříbrnou Francii. Sportovní svět však daleko víc zajímal Klaebův rekordní zápis.
Skandinávský fenomén strávil s bývalými běžci na lyžích Marit Björgenovou, Björnem Dähliem a biatlonistou Olem Einarem Björndalenem na vrcholu tabulek pouhé dva dny. Poté se už osamostatnil.
„Bylo fajn to s nimi na pár dnů sdílet, ale ještě lepší je být na tom úplném vrcholu sám. Je to velký úspěch. Bude mi chvíli trvat, než se s tím srovnám,“ líčil vytrvalec, jehož deváté kariérní zlato jej řadí na úroveň šesti velikánů letních olympijských her.
Největší sportovec všech dob?
Klaebo dotáhl třeba finského běžce Paava Nurmiho či amerického sprintera Carla Lewise. Další zlatá medaile by jej posunula za nedostižného plavce Michaela Phelpse, kterému se doma ve skříni třpytí hned třiadvacet nejcennějších kovů.
„Johannes je největším sportovcem všech dob. My jsme to věděli, ale teď to i ukazují čísla,“ poklonil se italský lyžař Elia Barp, zatímco jeho kanadský konkurent Rémi Drolet doplnil: „Opravdu si myslím, že se do historie zapíše jako ten největší. Je úžasné s ním závodit ve stejné éře a zároveň je šílené být toho všeho svědkem.“
Devětadvacetiletý Klaebo sbírá medaile na vrcholné světové akci pravidelně od roku 2018. Před osmi lety ovládl v jihokorejském Pchjongčchangu sprint, štafetu i sprint dvojic. O čtyři roky později na to v Pekingu navázal dalšími dvěma zlaty. Nadvládu nad běžeckým lyžováním definitivně stvrzuje v Miláně, kde poprvé opanoval skiatlon i klasiku na deset kilometrů.
„Je výjimečné tohle dokázat vedle takové skupiny lidí. Vítězství ve štafetě je v Norsku to, na čem opravdu záleží a my jsme to všichni zvládli,“ popisovala legenda. „Užili jsme si tolik zábavy... Jak tady, tak i po celý rok na tréninkových kempech. Byla to opravdu skvělá sezóna. I když jsme byli všichni nervózní, v týmu panovala skutečně uvolněná atmosféra,“ dodal Klaebo.
Přehled nejúspěšnějších sportovců na ZOH podle hodnoty medailí:
Jméno
Země
Odvětví
Zlato-stříbro-bronz
Johannes Hösflot Klaebo
Norsko
běh na lyžích
9-1-1
Marit Björgenová
Norsko
běh na lyžích
8-4-3
Ole Einar Björndalen
Norsko
biatlon
8-4-2
Björn Dählie
Norsko
běh na lyžích
8-4-0
Tobias Arlt
Německo
saně
7-0-1
Tobias Wendl
Německo
saně
7-0-1
Lidija Skoblikovová
SSSR
rychlobruslení
6-0-0