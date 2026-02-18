Psí hrdina Nazgul v cíli kvalifikace. Češky vylekal: Ještě, že už jsem nebyla na trati!
PŘÍMO Z ITÁLIE | Norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo získal v týmovém sprintu ve Val di Fiemme jubilejní desátou zlatou olympijskou medaili, širší veřejnost ale pobavily virální záběry pejska, který zkomplikoval ženskou kvalifikaci. Pátráním na místě se zjistilo, že šlo o československého vlčáka jménem Nazgul, což je výraz pro Sauronova sluhu z Tolkienova Pána prstenů.
Nevídaná scéna ovlivnila ženskou kvalifikaci týmového sprintu v olympijském areálu v Teseru. V cílové rovince se znenadání objevil pes, který skotačil v cílové rovince. Nebyl nijak agresivní, ale v závodě ovlivnil několik závodnic. Svůj kousek zakončil průběhem cílové brány a venku se brzy objevila i jeho cílová fotografie.
„Kvůli tomu psovi, který přeběhl cílovou čáru, jsem slavná. Všichni po mě teď chtějí interview. Je to poprvé, co dávám rozhovory,“ smála se řecká běžkařka Konstantina Charalampidouová. „Byla to docela legrace. Necítila jsem se dobře a pomohlo mi to zapomenout na závod. On honil kameru, která jezdila dopředu a dozadu po cílové rovince. Byl milý, nebyl agresivní. V cíli se ke každému měl, chtěla jsem se s ním pomazlit, ale už jsem ho neviděla.“
Pes ovlivnil taky Argentinku Nahiaru Diazovou Gonzalezovou, která ho zahlédla a obávala se, aby jí nezkřížil cestu.
„Naštěstí přeběhl přede mnou, dopadlo to dobře. Když doběhl do cíle, byl šťastný. Byla to zábavná zkušenost. Ale není to normální. Nevím, co tam dělal?“ ptala se Argentinka.
Záhadu vyřešil americký novinář Nathaniel Herz, který na Hrách pracuje pro Northern Journal a vyhledal majitele psa. Zjistil, že jde o československého ovčáka, což je speciální plemeno vyšlechtěné kdysi v Československu z německého ovčáka za přidání vlčí krve.
„Prostě zmizel, utekl z domova. Je to velmi laskavý pes, velmi tvrdohlavý a velmi milý. Vždycky hledá lidi a je velmi společenský. Neubližuje lidem,“ vysvětloval majitel.
České závodnice incident neovlivnil. Sandra Schützová sice běžela v první kvalifikační rundě, ale v době psí show už byla v cíli.
„Já jsem naštěstí už na trati nebyla. Říkala jsem si, že vůbec nevím, jak bych se s tím popasovala,“ líčila Schützová.
Její týmová kolegyně Kateřina Janatová se na incident dívala v televizi, když se připravovala na svůj start.
„Viděly jsme to, naštěstí mi přišlo, že není agresivní, že jenom jen tak pobíhá. Jenom jsem to viděla v televizi, jela jsem druhý úsek. A viděla jsem, že mu dali fotku na foto finiš. To mě trošku pobavilo,“ usmívala se Janatová.
Obě české jezdkyně ale mají se psy nepříjemné zkušenosti. Dostávají se s nimi do kontaktu především během letní přípravy, když trénují na kolečkových lyžích.
„Několikrát se mi stalo, že po mně pes vyběhl a opravdu to není příjemné. Já se obecně psů bojím,“ řekla Schützová. „Stalo se mi, že jsem jela s kopce dolů a najednou vyběhl pes ze stráně a začal mě dobíhat. Měla jsem paniku, co budu dělat. Naštěstí jsem neměla žádný velký incident, že by mě pes pokousal, ale hrozí to pokaždé.“
Janatová tráví většinu času v Norsku, kde žije se svým britským přítelem James Clugnetem, a žertuje, že tam lidé venčí psi na běžkách. V Česku ale taky má za sebou několik nemilých zážitků.
„Já mám na kolečkových lyžích ze psů docela hrůzu, protože se jim vůbec nelíbí naše hůlky. Z toho mám strach. Tenhle byl docela přátelský. Ještě, že se to nestalo, když by tam jel velký balík. Nevím, co by se stalo, jestli by se zastavil závod…“ přemítala Janatová. „V Česku je to nejhorší, pořád na nás vybíhají. Je jeden pes, kolem kterého jezdíme, už o něm víme a jenom připravujeme hůlku, abychom ho objely. Je to vtipné, dokud vás ten pes nekousne. Je to pro mě stresové. Nechápu, proč lidi nechávají psy volné na silnici.“
Stejné náušnice? Vůbec jsme o tom nevěděly
Obě Češky ale mají společnou i příjemnější věc. Do olympijského závodu vyrazily s téměř totožnými náušnicemi ve tvaru sněhová vločky. Janatová měla na uších zlaté, Schützová z bílého zlata.
„To je náhoda, že je máme stejné. Myslím, že je mámy kupovaly na stejném místě a vůbec o tom nevěděly,“ smála se Janatová. „Mamka pro to jela někam do Liberce. Všichni nám je chválí. Je to super a je to týmové.“
Ve finálové rozjížďce dojely čtrnácté poté, co Schützovou ovlivnila kolize s Francouzkou Leonie Perryovou.
„Tam se z mé strany rozhodl závod. Francouzka spadla přede mnou. Já ji nestihla objet dřív, než se zvedla, a zůstala jsem na konci. Pak se udělala rozhodující mezera,“ hodnotila Schützová.