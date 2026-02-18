Obroda běžeckého lyžování, jen trošička k medaili. Šéf hlásí: Věřím, že to cinkne
Legendy Lukáš Bauer nebo Kateřina Neumannová vidí přímo na místě obrodu klasického českého sportu. Běžci na lyžích se na olympijských hrách ve Val di Fiemme přiblížili špičce. V hlavách mají dokonce boje o stupně vítězů. „Chybí nám ta trošička k medaili, snad to jednou cinkne, věřím tomu,“ říká reprezentační šéftrenér Vasil Husák.
Svými výsledky na olympiádě vzbudili pozornost a na stadionu v Teseru byl krásný prosluněný den. Mladý Jiří Tuž měl ale po osmém místě v týmovém sprintu bruslením v tváři výraz nenaplněných ambicí.
„Cílili jsme výš, a abych řekl pravdu, tak jsme doufali v TOP 5 a trošku i výš,“ řekl Tuž. „Ale dneska se to určitě úplně nesešlo. Nedá se nic dělat.“
Zatímco se na sociálních sítích rozjížděl příběh československého ovčáka jménem Nazgul, který při ženské kvalifikaci rozverně proběhnul rovinkou až do cíle, Tuž po kvalifikaci řešil drobnou nevolnost.
„Teď se mi jelo daleko líp než v kvalifikaci. Ale nedařilo se mi srovnat se v balíku. Bylo to dost kontaktní, a dneska mi to v tomhle ohledu vůbec nesedělo,“ líčil.
Jeho parťák Michal Novák dovezl českou dvojku do cíle na osmém místě ve stylu vystoupení českého vystoupení na olympijských hrách. Na dosah špičky. Novák už na Hrách skončil jedenáctý v bruslařské desítce s intervalovým startem a otevřeně dával najevo nespokojenost.
„Jsem náročný, ale myslím si, že je to potřeba. Pokud člověk chce být jeden z nejlepších, tak se s tímhle nemůže spokojit,“ líčí Novák. „Zároveň, když člověk ví, na co by za normálních okolností měl, kdyby se den sešel, že by třeba i bojoval o medaile, tak tohle je zklamání.“
Budou Češi atakovat špičku?
Novák je dlouholetý lídr českého týmu nejen na trati, ale i v zákulisí, kde dává svůj analytický mozek k dispozici týmového rozvoje. Spolu s reprezentačním šéftrenérem a svým osobním koučem Vasilem Husákem a norským expertem na techniku Ragnarem Bragvinem Andresenem. Norský mistr světa na kolečkových lyžích z roku 2011 má svou laboratoř přímo na Holmenkollenu a s českým týmem spolupracuje od roku 2023. A Češi tak v poslední době jedou podle norské školy. Jak v technice, tak ve vytrvalostním threshold tréninku, který sám Novák popisuje jako chvíle na hraně života a smrti.
„To není jen norská škola, je v laboratoři, kde vymýšlí, jak se bude lyžovat v budoucnu. Má na to hodně dobré oko a je to hrozně happy člověk. I tu atmoféru přináší k nezaplacení,“ chválí Andresena kouč Husák. „Michal je za mou celou kariéru nejvnímavější člověk, který vám dá neuvěřitelnou zpětnou vazbu. To je nejpodstatnější. To, kam se ten tým dostal, je hodně jeho práce.“
Ze závětří po konci velké generace kolem Lukáše Bauera a Martina Koukala i po významných výsledcích Evy Vrabcové-Nývltové se běžkařský tým pomalu vrátil do pozice, v níž může atakovat světovou špičku.
Na olympiádě už se ukázal Tuž pátým místem v klasickém sprintu, Novák zabodoval ve skiatlonu, Kateřina Janatová byla třikrát do patnáctky a ve skiatlonu se blýskla sedmým místem.
„S jídlem roste chuť. Když jsem odjížděl na olympijské hry, počítal jsem, jak jsme na tom ve svěťáku, jaká je výkonnost. Samozřejmě, výkony, jaké jsme tu předváděli, strhávají myšlenky ještě výš,“ říká Husák. „Potvrzujeme si, že jsme se za ta léta naučili to načasovat. Dvě mistrovství světa předtím jsme měli ve finále čtvrté a páté místo, tady zase páté místo. Podle mě je to majstrštyk. Chybí nám ta trošička k medaili.“
Ve Val di Fiemme se vyšvihnul sprinterský objev Tuž, jenž fanoušky uchvátil svými výběhy prudkých kopců v klasickém stylu „na Klaeba“.
„Jsem z toho upřímně nadšený a jsem fakt rád, že se mi tady povedl tak extrémně dobrý závod. Reakce, které se ke mně dostaly, byly neskutečné. Co mě nejvíc dojalo, byly vzkazy dětí ze základních škol, které to neskutečně nadchlo a motivovalo,“ pochvaloval si Tuž.
Novák cítil na startu olympijské sezony velkou šanci. Jenže pak musel těžce dohánět ztracenou jistotu po drsné tréninkové srážce ze začátku zimy.
„Bylo to hodně složité. Byl to pravděpodobně slabý otřes mozku. Bylo to zvláštní, náročné období. Člověk nejdřív neví, co se děje. Je to takové skryté zranění,“ vysvětluje Novák. „Někdy se stává, že to trvá šest měsíců, rok, než se z toho člověk dostane. V nejvyšších výkonech, kdy člověk šlape do maxima, to bylo znát hrozně moc. Teď na olympiádě to bylo už lepší, trošku se to zlomilo.“
České běžkaře ještě na olympiádě čekají víkendové padesátikilometrové maratony klasickou technikou. Už teď je však zjevné, že v tomhle týmu je budoucnost. Novák si cení, že vedle něj rostou mladíci jako Tuž nebo jeho vrstevník Matyáš Bauer, třináctý z desítky bruslením.
„Jsem hrozně rád. O tohle jsme usilovali. Je to něco, co by člověk měl dělat, předávat to dál. S Vasilem Husákem jsme dlouhodobě budovali systém, na kterém dnes běžecké lyžování stojí. Jsem rád, že v tom nejsme sami a bude to pokračovat,“ říká Novák.