Král Klaebo jel padesátku nachlazený: Jsem v suterénu. Nikdy jsem se necítil tak prázdný
Loni mu ležel lyžařský svět u nohou, když získal šest ze šesti možných zlatých medaili na MS v Trondheimu. O necelý rok později tento mimozemský počin zvládl Johannes Hösflot Klaebo (29) i pod olympijskými kruhy. Celkově jedenáctou zlatou vybojoval v závodě na 50 kilometrů klasicky. Přitom se radil s lékařem norské výpravy, zda vůbec pojede, a tak se zrodil další zlatý příběh. Trápilo ho nachlazení. Klaebo je fenomén současnosti, který snad nemá limity.
„Kašlal a chrčel. Doufali jsme, že se z toho nic víc nevyvine. Uvědomili jsme si, že když stál na startu, jde si pro další zlato,“ řekla norským médiím Klaebova přítelkyně Pernille Dösviková.
Její životní partner v Itálii opanoval sprint volně i týmový sprint po boku Einara Hedegarta. Počítalo se i se zlatem ze štafety. Zvládl nejlépe i skiatlon a závěrečnou padesátku. Je jasné, že vypiloval k dokonalosti uvisení v háku. V minulosti byly závody, kdy měl problémy s tím udržet se v čele závodu, když někdo z kvalitních tempařů převzal iniciativu.
Dnes je Klaeba v kontaktních kláních skoro nemožné odpárat. A pak je to drama jen do určitého bodu, většinou do posledního kopce na trati, kde Klaebo nasedne na svou imaginární motorku a všem frnkne. Tak se také stalo v sobotu, kdy zlomil i posledního soka Martina Nyengeta.
„Dal jsem do toho všechno, ale musím být spokojený, protože mě prostě porazil jenom ten nejlepší. Byl znovu příliš silný,“ pěl ódy na Klaeba právě Nyenget. Norskou radost v závodě dokonal třetí Emil Iversen.
„Nemám slov. Byly to pro mě extrémní dny. Vše se seběhlo tak rychle. Necítím se teď ani fyzicky sám sebou. Jsem hrozně unavený,“ prohlásil Klaebo po padesátce. Aby ne, vyhrát takový typ závodu s onemocněním je téměř nadlidský výkon. „Radil jsem se s lékařem norského týmu. Věděl jsem, že to bude nejhorší možný závod. Sjel jsem úplně do suterénu. Nikdy jsem tak dole nebyl. Cítím se úplně prázdný,“ hovořil Klaebo o svém zdravotním stavu.
Chybělo mu zlato z distančního závodu
Nejblíže ztrátě zlaté medaile tak nakonec byl asi dle očekávání v závodě na 10 kilometrů volně, kde se jelo intervalově. Vždyť si také Klaebo zajistil prvenství až v posledním kole, kdy zase kopnul do vrtule. Francouzská kometa olympiády Mathis Desloges na něj ztratila necelých pět sekund.
Klaebo takovým stylem drtí konkurenci, že udělal z běžeckého lyžování one man show. V roce 2025 získal šest ze šesti zlatých na domácím MS v Trondheimu. Říkalo se, že pro Nory je domácí světový šampionát možná víc než olympiáda na cizím sněhu.
Pro svět je ale pořád zápolení pod pěti kruhy větší prestiž. Klaebo to věděl a chtěl něco podobného zažít i o rok později v Itálii. Povedlo se. Celkem už má Johannes na kontě 11 zlatých. Přidal ještě totiž dvě v Pekingu (sprint a týmový sprint) a tři v Pchjongčchangu 2018 (sprint, týmový sprint a štafeta). Z toho plyne, že až do Cortiny a Milána 2026 čekal na individuální olympijské zlato v distančním závodu.
Dočkal se nadmíru a stal se nejúspěšnějším olympionikem na zimních hrách v historii. I když tento primát už mu patřil před padesátkou. Svůj rekord jen vylepšil. Za ním jsou na tom v historických tabulkách nejlépe tři krajané. Marit Björgenová, Björn Daehlie a Ole Einar Björndalen mají na kontě shodně osm zlatých olympijských kovů.
Když porovnáme i úspěchy na letních hrách, tam má Klaebo na úplný vrchol už asi nedostižné manko vzhledem k tomu, že je mu 29 let. Absolutním lídrem v počtu zlatých zůstává americký plavec Michael Phelps, držitel 23 zlatých medailí.