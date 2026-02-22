Kuriózní diskvalifikace Rusky! Vzala si lyže soupeřky: Jako když Ferrari zastaví u McLarenu
Nevídaná chyba při přezouvání lyží stála ruskou lyžařku v neutrálních barvách Dariju Něprjajevovou klasifikované umístění v závěrečném olympijském závodu na 50 km klasicky. Při výměně běžek, která je na maratonských tratích možná, si omylem vzala pár německé reprezentantky Kathariny Hennigové Dotzlerové a po doběhnutí do cíle byla diskvalifikována.
„Nikdy jsem nic takového nezažil. Je to jako vjet do špatného stání v boxové uličce ve formuli 1, jako když Ferrari zastaví u McLarenu,“ komentoval neobvyklý omyl manažer německého týmu Peter Schlickenrieder pro televizi ZDF. Pro Něprjajevovou okamžitě požadoval diskvalifikaci. „Je to nepřijatelné. Taky by to mohla být další taktika. Okouknout, kdo má v prvním kole nejlepší lyže, a pak si vzít lyže soupeře,“ řekl.
Při maratonských závodech je obvyklé, že si běžci zhruba uprostřed trati mění lyže za nový čerstvě namazaný pár. Pro výměnu se rozhodla i třiadvacetiletá Něprjajevová, zajela ale do špatného boxu a obula si běžky připravené pro soupeřku. Německý tým si toho okamžitě všiml a pro svou reprezentantku stihl zajistit náhradu. Hennigová Dotzlerová si pak lyže přezula přibližně 20 kilometrů před koncem závodu. „Katha si ničeho nevšimla. Bylo to akorát včas,“ řekl Schlickenrieder.
Připravit narychlo nový pár lyží ale nebylo jen tak. Vzhledem k tomu, že ženská padesátka byla posledním olympijským závodem, měl už servisní tým všechno vybavení sbalené. „Takže jsme museli všechno znovu zprovoznit, přestavět půlku vozu. Každá žehlička, každá vanička, každý rotační kartáč už byly zabalené. Než vůbec začnete znovu mazat lyže, potřebujete spoustu času na přípravu. To byla skutečná výzva,“ popsal hektický závěr soutěží pod pěti kruhy šéf německého servisu Lukas Ernst.
Úplně jsem panikařila
Něprjajevová po závodě vysvětlila, že si číslo boxu zřejmě popletla, protože stejné měl při závodě mužů její krajan Savelij Korostěljov. Přiznala, že si svého přehmatu brzy všimla a tušila, že závod pro ni skončí diskvalifikací. „Měla jsem hned pochybnosti, protože lyže nejely tak, jak jsem čekala. Když jsem sjížděla dlouhý, mírný kopec, podívala jsem se dolů a uvědomila si, že to nejsou moje lyže,“ řekla Něprjajeovová televizi Okko. „Úplně jsem panikařila. Celé kolo jsem jela s Polkou a myslela na to, že nevím, co mám dělat. Na každé občerstvovací stanici jsem se ptala, co mám dělat. Křičeli: Jeďte dál,“ popsala Něprjajevová.
V cíli se Hennigové Dotzlerové, která doběhla před ní na devátém místě a o ničem nevěděla, omlouvala. „Omluvila se mi. Byla úplně zmatená,“ řekla Němka. „Abych byla upřímná, trochu mě to mrzí, protože to nikdo nedělá schválně. Ale když to nepotrestáte, tak tu budeme mít Divoký západ. Kdokoli si může vzít lyže, o kterých si myslí, že pojedou dobře,“ prohlásila.
Běh na lyžích (Tesero):
Ženy - 50 km klasicky s hromadným startem: 1. Anderssonová (Švéd.) 2:16:28,2, 2. H. Wengová (Nor.) -2:15,3, 3. Kälinová (Švýc.) -6:41,5, 4. Fosnäsová (Nor.) -6:43,9, 5. Digginsová (USA) -6:46,4, 6. Stadloberová (Rak.) -6:55,7, ...18. Schützová -15:10,6, 24. Havlíčková (obě ČR) -18:04,3.