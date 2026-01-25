Plán s Davidovou před ZOH: začíná trénovat, v týdnu odjede s týmem do Anterselvy
Nejistota okolo Markéty Davidové, jedné z hlavních hvězd českého biatlonového týmu, sice dál trvá, už je ale o něco menší. V neděli v Novém Městě na Moravě prozradil sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář, že od pondělí se má Davidová vrátit k tréninku. „Markéta prošla řadou vyšetření plus rehabilitačním procesem. V pondělí se má zapojit do přípravy a ve čtvrtek odjede s týmem na olympiádu.“
Vynechala závody v Ruhpoldingu a nyní i ty domácí v rámci Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Důvodem, proč Markéta Davidová chyběla na svém oblíbeném podniku, byl návrat problémů se zády, kdy na jaře absolvovala česká hvězda operaci vyhřezlé ploténky.
„Samozřejmě ta situace není úplně jednoduchá, ale děláme vše pro to, aby se to podařilo v nějaké formě vyřešit a Markéta na olympiádě startovala. Ale uvidíme. Je to její zdraví, a to je přednější než olympiáda. Je to nemilé, ale tak to v životě někdy je,“ vidí problém z obou jeho stran prezident Českého biatlonového svazu Jiří Hamza.
Podle sportovního ředitele svazu by na tom už ale měla být Davidová o něco lépe. „U Markéty se nic nemění, a je to tak, jak jsme avizovali už při olympijské nominaci. Prošla řadou vyšetření a ve čtvrtek odjede s týmem na přípravu a následně olympiádu do Anterselvy,“ prozradil Rybář.
Trénink Davidové se odehrává pod přísným dohledem a v koordinaci s lékaři a fyzioterapeuty, a bude tomu tak i v Anterselvě. „Trénink probíhá pod podmínkami, jaké tam jsou. Plán je, ale musíte reagovat. U Markéty to bude pod větším drobnohledem, abychom se nedostali do stavu, kdy ji záda nepustí na start,“ upřesnil Rybář.
Problémem zad Davidové bylo, že se vytvořil otok, který jí neumožňoval sportování. Proto v uplynulých dnech prošla řadou vyšetření. „Ta byla různá, ať už magnetická rezonance, rentgeny, a podobné. Tohle je věc lékařů, fyzioterapeutů, kteří hledají příčinu, proč k nějakým otokům došlo. Já si netroufnu říct, protože za prvé je to lékařské, a za druhé my musíme udělat maximum pro to, aby otok, který tam byl, zmizel, a neobjevil se znovu. Uděláme maximum pro to, aby Markéta byla na startu prvního závodu,“ řekl Rybář.
Prvním závodem na ZOH je 8. února smíšená štafeta, v níž první dva úseky jedou muži, pak nastupují ženy.
Český tým je ale připravený i na situaci, kdy by došlo na nejhorší a Davidová do závodů zasáhnout nemohla. „Pokud by přišly zdravotní problémy, může se stát cokoliv u jakéhokoliv závodníka, tak můžete kdykoliv povolat náhradníka. Ale jen ze zdravotních důvodů,“ vysvětluje Rybář.