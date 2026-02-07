Krčmář: Byl jsem Hašek i Jágr, rituály mě stresují. Jak by oslavil vítězství?
Jede na svoji čtvrtou olympiádu, z cenného kovu se radoval jednou, když v Pchjongčchangu získal stříbro. Biatlonista Michal Krčmář bude v české výpravě patřit k těm zkušenějším. Co by udělal po výhře, proč ho stresují rituály a co ho bude v dějišti Her nejvíce zajímat?
Můj nejsilnější zážitek spojený s olympiádou?
„Čekání na olympiádě v Koreji v cíli sprintu, jestli budu mít medaili, nebo ne. Naštěstí byla.“
První věci, které mě napadnou, když se řekne Itálie?
„Dobrý jídlo, hory, moře, hezké holky, i když v Česku jsou ještě hezčí. Dobrá auta. Pro mě je Itálie vysněná země, mají všechno. Závidím jim.“
Moje zkušenost s Itálií?
„Vesměs pozitivní. Představím si hory, sluníčko, dobré jídlo. Nemám negativní vzpomínku.“
Na co nezapomenu z poslední zimní olympiády v Pekingu?
„Nechci říkat blázinec, ale na všechny restrikce spojené s covidem. To bylo drsný. Tohle bych nikomu nepřál.“
Který zimní olympijský vítěz je u mě top hrdina?
„Nagano 1998, vítězství českých hokejistů. Bylo mi sedm let a vybavuju si dodneška, jak jsem to prožíval. Jako malý kluk, když jsem chytal, jsem si hrál na Haška. A když jsem dával góly, byl jsem Jágr.“
Co mě bude nejvíc zajímat po příletu na ZOH?
„Jak bude vypadat areál v Anterselvě v olympijské výzdobě. Protože ho znám jenom s reklamami ze svěťáku.“
Co nesmí chybět v mojí výbavě na ZOH?
„Psychická pohoda.“
Moje novinka v přípravě na ZOH?
„Mám novou značku lyží, vyměnil jsem pažbu. Změnil jsem toho celkem dost, moc stejných věcí nezůstalo. Mám spoustu nových impulsů.“
Můj osvědčený rituál?
„Nemám žádný. Zjistil jsem, že mě stresují, takže jsem se od všeho oprostil.“
Co chci na ZOH dokázat?
„Získat medaili s mužskou štafetou.“
Co bych udělal, kdybych olympiádu vyhrál?
„Asi bych hned po závodě všechny pozval na bar. Neříkám, že já bych extra slavil, ale užil bych si to víc než v Pchjongčchangu, kde jsem dojel a hned jsem myslel na další závod. Byl jsem zbytečně až moc velký profík. Teď bych si to asi víc užil.“