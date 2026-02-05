Davidová o Itálii: Anterselva, sluníčko i tiramisu. Peking? Hrozná zima a vítr
Má za sebou dlouhé období spojené se zdravotními patáliemi. Kvůli potížím se zády vynechala Markéta Davidová i olympijskou generálku v Novém Městě na Moravě. Do velmi oblíbené Itálie by se ovšem česká biatlonistka měla vypravit a být součástí výpravy pro Hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Jaká první věc ji napadne v souvislosti s pořadatelskou zemí? Co chce na olympiádě dokázat? Má svůj osvědčený rituál? Přečtěte si odpovědi mistryně světa z Pokljuky 2021 na otázky v anketě Sport Magazínu.
Můj nejsilnější zážitek spojený s olympiádou?
„Asi poslední netrefená rána ve vytrvalostním závodě na minulých Hrách v Pekingu.“
První věci, které mě napadnou, když se řekne Itálie?
„Těstoviny, sluníčko, Anterselva, hory a tiramisu.“
Moje zkušenost s Itálií?
„Mám ji hrozně ráda. V létě i v zimě. Ať je to Anterselva nebo střediska víc na jihu. Moc ráda se tam vracím. Na soustředění nebo na dovolenou.“
Na co nezapomenu z poslední zimní olympiády v Pekingu?
„Na hroznou zimu a vítr.“
Který zimní olympijský vítěz je u mě top hrdina?
„Každý sportovec je svým způsobem hrdina. Ale když mám někoho říct, tak Eva Adamczyková.“
Co mě bude nejvíc zajímat po příletu na ZOH?
„Jak to bude celý fungovat. Hotel i tréninky, zázemí. Takže obhlídka prostředí.“
Co nesmí chybět v mojí výbavě na ZOH?
„Talisman a polštář.“
Moje novinka v přípravě na ZOH?
„Jenom jsem trošku změnila zbraň. Příprava byla malinko jiná kvůli zdravotním problémům, ale jinak nic zásadního.“
Můj osvědčený rituál?
„Jdu se ráno proběhnout a zacvičím si. Ale to asi dělá každý. Jinak nic speciálního.“
Co chci na ZOH dokázat?
„Chtěla bych mít radost ze závodění, a abych byla co nejlíp připravená.“
Co bych udělala, kdybych olympiádu vyhrála?
„Asi bych měla velkou radost.“