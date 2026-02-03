Rybář z Anterselvy o Davidové: Upravený plán návratu, všechno směřujeme k závodům
Biatlonistka Markéta Davidová přišla o poslední dva víkendy Světového poháru, s blížícím se startem zimních Her se ale vrací naděje. Reprezentační opora se po pauze zapojila do tréninku a připravuje se v olympijském areálu v Antersevě. „Vyhlížíme první závody,“ říká svazový sportovní ředitel Ondřej Rybář. Ostrý start přijde v neděli ve smíšené štafetě. Program biatlonu na ZOH ZDE >>>
Nablýskaná Südtirol Arena, pro olympijskou slávu zrekonstruovaná za masivních 50 milionů eur, je připravená. Na nebi svítí zdejší pověstné ostré slunce. A dobré zprávy jdou zatím i o stavu bolestivým zraněním zad zkoušené Markéty Davidové.
Jak se Markétě daří?
„Tam není moc nového. Je to, jak jsme avizovali v Novém Městě. Devětadvacátého sem odjela s týmem, trénuje. Všechno směřujeme k závodům. Má trochu upravený plán návratu, jinak není o čem mluvit. Je v tréninku. Nemáme nic, co bychom dodali.“
Jde to tedy správným směrem?
„Já bych to definoval tak, že to běží, jak jsme řekli. Připojila se k týmu a trénuje. Vyhlížíme první závody.“
Prvním olympijským závodem bude nedělní smíšená štafeta, kdy padne rozhodnutí o sestavě?
„To je ještě daleko. Teď jsme na precampu, olympiáda ještě nezačala. Nasazení do štafety budeme řešit kolem šestého. Sedmého musíme podat přihlášku, tak nasadíme štafetu. Budeme postupovat podle pravidel a sedmého dáme jmenovitou nominaci.“
Jak to v Anterselvě pár dní před startem vypadá?
„Tady všechno běží, dodělávají se designové věci. Trochu se zabíhají dobrovolníci. Je trochu zmatek, koho kam mají pustit. Tohle chvilku potrvá. Závodiště funguje i pro Světový pohár. Co se týče biatlonové stránky, všechno je připravené. Tratě jsou nádherné, střelnice je nově předělaná. V tomhle nevidím žádný problém. Největší problém může být logistický chaos, který může přijít. Olympiáda má jiný systém.“
Doping Italky? Nic příjemného
Vy ale bydlíte nedaleko stadionu, že?
„Jsme tady asi kilometr, kilometr a půl od závodiště. Je to čtvrt hodiny, dvacet minut chůze. Jsme relativně vysoko, podobně jako na závodišti. Na hotelu bydlíme s německým týmem. Tohle je specifické. Na všech olympiádách jsou vesnice, kde jsou lidi pohromadě, teď je to spíš blíž Světovému poháru. Snažili jsme se olympijskou atmosféru udělat, ať už výzdobou, věcmi, které k olympiádě patří. Pro nás je nejdůležitější, aby se závodníci soustředili na závody. Abychom se aklimatizovali a měli k závodům všechno, co potřebujeme.“
Závodníci jsou všichni fit?
„Odjela pětice kluků i holek, na tréninku všichni trénovali. Zaklepu to, abych to nezakřikl. Zatím dobrý… Počasí nám přeje, je krásně. Uvidíme, co bude dál. Původní informace byla, že mělo napadnout docela dost sněhu, předpověď se mění. Pro servisáky je to složitější. Dnes jsme měli první testování, všechno běží.“
Zaznamenal jste oznámení o dopingovém případu Italky Rebeccy Passlerové?
„Zaslechl jsem to nahoře na závodišti. Dokud nevím, jak dopadne vzorek B, tak se k tomu nemůžu vyjadřovat. Je to téma, které nikdo nechce. Před olympiádou to není příjemné, ale ve finále nám to může být jedno. Obecně to nevrhá dobré světlo na sport. Doufám, že to nebude systematické cílené. Nevím o tom nic.“
Na pátek se chystá několik slavnostních zahájení. Vy máte nejblíž ceremoniál v Cortině, zúčastní se ho někdo z českých biatlonistů?
„Co si pamatuju, tak nás vždycky po zahájení hned čeká závodění. Tentokrát to sice nebude druhý den, ale zahájení je šestého a osmého máme závody. Tohle je pro nás důležitější. I když by to bylo pěkné, je to jedinečný moment. Je to ale časově náročné, čekáte šest až osm hodin. To si dovolit nemůžeme. Závodníci to takhle berou, z nich se nezúčastní nikdo. Časový program nám to nedovolí.“