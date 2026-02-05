Biatlon jde se světem. Smrt Bakkena? Nedává to smysl, říká lékař olympioniků
PŘÍMO Z MILÁNA | Příprava ve vysokohorských podmínkách byla zvlášť v posledních dvou sezonách základem tréninku českých biatlonistů. Olympijský tým využívá nejnovější poznatky špičkových vědců v rámci programu vysoké výkonnosti HPP. „Biatlon se snaží jít se světem," vysvětluje Libor Vítek, předseda Vědecko-výzkumné rady ČOV a lékař biatlonové reprezentace.
Podobně jako na olympiádě v Pekingu dohlíží Libor Vítek na to, aby čeští biatlonisté byli připraveni na náročné závody ve vysoké nadmořské výšce. Vyjadřuje se i k tématu hypoxických masek, které nedávno zvednula tragická smrt Nora Siverta Bakkena.
Před čtyřmi lety při olympiádě v Čang-ťia-kchou se závodilo ve vysoké výšce těsně pod povolenou hranicí 1800 metrů, která v kombinaci s vysokým zatížením dělala hodně závodníkům problémy. Dají se tehdejší podmínky porovnat s těmi, jež čekají v Anterselvě?
„Porovnat se určitě dají. Výška se maličko liší. V Pekingu byl navíc problémem mráz, bylo skoro minus dvacet stupňů a foukal vítr. Bylo to náročné i na energetiku celého těla a termoregulace samozřejmě mnohem více brala energii. Výška vadí sama o sobě. Na druhou stranu, v dnešní době se bez vysokohorské přípravy neobejde žádný z týmů. Bez ohledu na to, jestli se závodí vysoko, nebo ne, je součástí tréninku. Sportovci by na výšku měli být připraveni. Někomu to sedí, někomu nesedí. Jsou sportovci, kteří jsou v Anterselvě rádi. Jsou tací, kterým to tam svědčí méně, mají s tím problém.“
Biatlonová reprezentace v posledních dvou letech zvýšila počet tréninkových dní ve vysoké výšce během přípravy. Hrálo roli, že se olympiáda koná v Anterselvě ve výšce kolem 1600 metrů?
„Je to bez ohledu na to, že se závodí ve vysoké výšce. Trendy jsou takové a jsou neúprosné. Máme sportovat a trénovat ve vysokých výškách, což má spousty benefitů pro sportovní výkonnost. Tímhle směrem se nevydal jen biatlon, starám se i o rychlostní kanoisty, kde se tímhle způsobem trénuje taky.“
O co přesně jde?