Boj ve výškových laboratořích. Jak se biatlonisté připravují na ZOH? Moravec: Nesedí to všem
Černé terče musí zbělat. Pak to chce ještě rychlé běžky a možná trochu štěstí. I tenhle recept na biatlonovou medaili z olympiády může platit, jenže ve čtvrtině nového století to většinou nestačí. Světová špička se ubírá jasným směrem propracovaného tréninku zahrnující dlouhé pobyty ve výšce i využití tajemného světa hypoxie. „V zahraničí na to existuje celá sportovní věda,“ upozorňuje Libor Vítek, předseda Vědecko-výzkumné rady ČOV a lékař českých biatlonistů. Ani ti nestojí stranou. Program biatlonu na ZOH 2026 >>>
Když Johan-Olav Botn den před Vánoci našel svého kamaráda Siverta Bakkena na pokoji v Lavazé mrtvého, údajně s hypoxickou maskou na obličeji, byla to především obrovská tragédie. Zatím stále není známá příčina Bakkenovy smrti. Smutný případ každopádně upřel pozornost k vysokohorskému a hypoxickému tréninku v profesionálním sportu. Jsou trendem současné doby, v biatlonu se bez nich neobejde žádný špičkový tým.
Proč to sportovci dělají? Co jim to přináší? Co všechno v rámci bouřlivě se rozvíjející části sportovní vědy absolvují? Co jim hrozí, pokud se nedodrží bezpečnostní pravidla? A lze se na vrcholné úrovni připravovat bez těchto metod?
Na poslední otázku poměrně jasně odpovídá základní teze hypoxické přípravy a enviromentální adaptace, kterou rozvíjí Český olympijský výbor v rámci svého projektu HPP - v překladu programu vysoké výkonnosti.
„Vysokohorská a hypoxická příprava jsou integrální součástí přípravy všech vyspělých států. Cílem tohoto projektu je vytvoření národních doporučení v této oblasti a jejich komunikace realizačním týmům a závodníkům,“ píše se v nich.
Takže žádné pochyby, vědci vědí své.