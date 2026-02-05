Předplatné

Boj ve výškových laboratořích. Jak se biatlonisté připravují na ZOH? Moravec: Nesedí to všem

Ilona Plecháčová v závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě
Ilona Plecháčová v závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě
Michal Krčmář a trenér Ondřej Moravec si plácají po povedené štafetě v Oberhofu
Trenér českých mužů a bývalý biatlonista Ondřej Moravec v Oberhofu
Tereza Voborníková v závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě
Ilona Plecháčová v závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě
Ilona Plecháčová v závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě
Ilona Plecháčová v závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě
Tereza Voborníková v závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě
Martin Hašek, Romana Barboříková
Biatlon na ZOH 2026
Černé terče musí zbělat. Pak to chce ještě rychlé běžky a možná trochu štěstí. I tenhle recept na biatlonovou medaili z olympiády může platit, jenže ve čtvrtině nového století to většinou nestačí. Světová špička se ubírá jasným směrem propracovaného tréninku zahrnující dlouhé pobyty ve výšce i využití tajemného světa hypoxie. „V zahraničí na to existuje celá sportovní věda,“ upozorňuje Libor Vítek, předseda Vědecko-výzkumné rady ČOV a lékař českých biatlonistů. Ani ti nestojí stranou. Program biatlonu na ZOH 2026 >>>

Když Johan-Olav Botn den před Vánoci našel svého kamaráda Siverta Bakkena na pokoji v Lavazé mrtvého, údajně s hypoxickou maskou na obličeji, byla to především obrovská tragédie. Zatím stále není známá příčina Bakkenovy smrti. Smutný případ každopádně upřel pozornost k vysokohorskému a hypoxickému tréninku v profesionálním sportu. Jsou trendem současné doby, v biatlonu se bez nich neobejde žádný špičkový tým.

Proč to sportovci dělají? Co jim to přináší? Co všechno v rámci bouřlivě se rozvíjející části sportovní vědy absolvují? Co jim hrozí, pokud se nedodrží bezpečnostní pravidla? A lze se na vrcholné úrovni připravovat bez těchto metod?

Na poslední otázku poměrně jasně odpovídá základní teze hypoxické přípravy a enviromentální adaptace, kterou rozvíjí Český olympijský výbor v rámci svého projektu HPP - v překladu programu vysoké výkonnosti.

„Vysokohorská a hypoxická příprava jsou integrální součástí přípravy všech vyspělých států. Cílem tohoto projektu je vytvoření národních doporučení v této oblasti a jejich komunikace realizačním týmům a závodníkům,“ píše se v nich.

Takže žádné pochyby, vědci vědí své.

