Puskarčíková v Itálii hostí Nový Zéland, dojala ji ceremonie: Jet na biatlon? Kam bych dala syna?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Tři olympiády po sobě závodila biatlonistka Eva Puskarčíková za Česko. Na začátku italských Her je ale místo v Anterselvě v Livignu, kde v rodinném penzionu jejího přítele Thomase Bormoliniho hostí tým Nového Zélandu. A pro případ medailového úspěchu bude hrát důležitou roli. Program biatlonu na ZOH ZDE >>>
Hotel Krone je jen asi padesát metrů od hlavní třídy, kterou v Livignu tvoří luxusní obchody s bezcelním zbožím. Třípatrový dům zdobí kapradiny, nápisy Nový Zéland a Aotearoa, což je v maorštině to samé. A šance, že se tady budou slavit olympijské medaile, je značná. Novozélandská výprava má silný freestylový tým, zdobí je lyžaři Luca Harrington a Finley Melville Ilves, úřadující mistři světa v Big Airu či na U-rampě.
Kdo všechno u vás bydlí?
„My jsme původně mysleli, že to jsou jenom novináři. Ve finále tam máme i sportovce, takže to je takový mix a budou to asi i kamarádi a rodiny těch sportovců. Bavili jsme se, že tady je to pro ně nejdůležitější destinace. Mohli by bojovat až o šest medailí. Jsou v těchto disciplínách nejsilnější.“
Jak na vás přišli?
„Původně to bylo přes Tomova bráchu, který tenkrát trénoval Campbella Wrighta (amerického biatlonistu novozélandského původu – pozn. red.). Jak se bavili, tak dal kontakt na rodiče, tím se to postupně domluvilo. Zaplatili si celý hotel, objednali si všechny prostory. Vevnitř mají svoje obrázky, sponzory. Máme pro ně udělaný novozélandský lodge pro V.I.P. hosty.“
Je to hodně jiné než běžně?
„Určitě, to je úplně jiný režim. Teď to bylo hektické. Přivezli si svoje spousty věcí, svoje stoly, museli jsme všechno vyházet a dát pryč dekorace. Oni si to polepili, koupili si stoly, židle, světla, velké obrazovky. Člověk s nimi furt musí být. Ještě budu mít funkci v závodní dny, kdyby třeba byla medaile, tak budu taková welcome girl pro jejich oslavy a budu se o ně starat. Budou tam mít občerstvení média. A já tam budu od toho, abych jim nabídla sklenici vína nebo šampaňského, poslala je, kde je záchod a tak…“
Na Instagramu jste taky pochlubila, že jste dostali trička All Blacks…
„Dali nám oblečení, abychom k nim ladili. Čepici, košili, trička, bundu, tašku a tak… Tak se cítíme jakoby součástí výpravy.“
Haku po vás nechtějí?
„Ráno se v 7:30, než vylezlo slunce, konala jejich ceremonie a to byl teda úplně masakr! Chodili jsme kolem celého vnitřku hotelu. Takhle jsme šahali na stěny a oni říkali nějakou modlitbu v maorštině. Byla jsem úplně dojatá! Brečela jsem z toho, já tohle hrozně prožívám. To bylo fakt hustý… Jsem zvědavá. Jestli bude nějaká medaile, tak to bude asi hezký…“
Vědí o vás, že jste s Thomasem bývalí biatlonisti?
„Vědí, protože jeho maminka tam má rodinné nástěnky hrdosti.“
Thomas taky nesl olympijskou pochodeň, jak k tomu došlo?
„Vytipovali ho jako sportovní osobnost. Thomasova mamka u toho slzela. Nesl to jenom kousek, ale že ho vůbec oslovili, byla čest. Jeho představa byla, že poběží, ale šlo se pomaličkou chůzí, tak nevěděl, chudák, co s nohama. Kejval se tam. Ale jo, užili jsme si to a bylo to hezký. Pochodeň přilítla padákem, pak to vezla rolba, skútr, lyžař, pak běžec. Bylo to zajímavé.“
Půjdete se podívat na závody?
„Když bude čas, bude možnost, tak se asi půjdeme podívat. Lístky budeme mít od týmu. Ale nevím, jak to budu stíhat. Záleží, jaký servis budou potřebovat v průběhu závodů. Pokud budou všichni pryč na závodech a nikdo tam nebude, tak budeme moct odejít taky.“
Nebyla byste během olympiády raději v Anterselvě?
„Tak pro mě Anterselva nepřicházela úplně v úvahu, protože jsme už rok zpátky věděla, že už jsme byli domluvení s Novým Zélandem a viděli jsme, že to bude náročné. Plus máme malého syna. Čtyři hodiny tam na otočku jet, je, v uvozovkách, blbost. Kam bych dala syna… Tady se lítá kolem lidí a úplně to nešlo. Samozřejmě, kdybychom bydleli místo Livigna v Anterselvě, bylo by to hezčí, že jo. Biatlon je pro mě trošičku blíž. Ale i tak si myslím, že to bude super.“
Wiererová? Přijde mi, že tam už je odvždy navždy
Co čekáte na olympiádě od českého biatlonového týmu?
„Já doufám, že to nejlepší, že jim to vyjde, že se jim to sejde. Myslím, že třeba mixová štafeta, když se to opravdu sejde a bude tam štěstí, tak by to mohlo dopadnout. Když si vzpomeneme na Lenzerheide, tak to není úplně nereálné. A je to pořád biatlon.“
Jste v kontaktu s týmem?
„S Makulou jsme si párkrát napsaly, než tam odjela a teď, jak tam byla. Ale jinak je nijak nenarušuju. Mám teď i trošičku jiné starosti, než do nich něco hučet. Popřeju jim před závody a pak se třeba pobavíme, až bude po akci. Protože si myslím, že oni sami toho mají dost a jsou z toho nervózní.“
Budete žít olympijskou atmosférou?
„Já mám problém vůbec sledovat něco v televizi. Protože jak syna nenecháváme koukat na obrazovky a na televize, tak já většinou koukám na něco, až když spí. Nebo si jenom čtu novinky, co vidím na mobilu. Teď, když tam mají ty velké obrazovky, tak mě to nemine a aspoň něco uvidím.“
Nepřepadá vás nostalgie při vzpomínkách na vaše olympiády?
„Jo, to určitě si člověk zavzpomíná. Tady je atmosféra zas trošičku jiná. Pro mě to je úplně nová role a věřím, že si to budu schopná užít i trošku jiným stylem a možná i víc. Když je člověk sportovec, soustředí se na závody, na výkon. Úplně se nerozptyluje. Většinou regeneruje, někde se protahuje, jí, spí a je na pokoji, nikde moc necourá. Takže teď vlastně budu moct courat. Když to půjde, tak se někde cournu a uvidím i něco jiného.“
Jaká vidíte kariéru Italky Dorothey Wiererové, která se bude loučit?
„Určitě byla velice úspěšná a je to jedna z těch nejznámějších a nejdůležitějších osobností biatlonu posledních asi tak patnácti let. Protože mně přijde, že tam už je odvždy navždy. Ve svěťáku byla přede mnou. Pak jsem skončila, ještě furt tam byla. Takže to je taková stálice, která vlastně až odejde, tak to bude taková veliká díra. Jako když odešla Kaisa Mäkäräinenová nebo Martin Fourcade nebo Björndalen. To je opravdu persona, která bude chybět. A myslím si, že to bude velmi emocionální to rozloučení pro ni a pro všechny, až dorazí do cíle posledního závodu.“
Jak jsou před biatlonovými Hrami naladěni Italové?
„Já si myslím, že teď je to jejich velice populární zimní sport. Samozřejmě, sjezdové disciplíny asi budou ještě pořád trošičku víc. Asi se na to těší fakt hodně. Měli by mít docela veliké šance, když si to sedne, že budou silní. A určitě to fanoušci vědí.“