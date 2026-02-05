Předplatné

Norští biatlonisté se vrátili do hotelu, kde zemřel Bakken (†27). Kolega: Krásné i zvláštní

ZOH 2026: Největší české naděje a světové hvězdy. Jak to vypadá v dějišti olympiády?
Uctění památky Siverta Guttorma Bakkena před sprintem mužů v Oberhofu
Rodina i kolegové se rozloučili se Sivertem Bekkenem (†27)
Norský biatlonista Vetle Sjåstad Christiansen odpovídá novinářům na pohřbu Siverta Bakkena
Italský biatlonista Tommaso Giacomel vedle členů norského týmu se jen těžko brání slzám při uctění památky kamaráda Siverta Bakkena
Příčiny šokujícího úmrtí norského biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena vyšetřuje policie
Nečekané úmrtí norského biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena zasáhlo celý sportovní svět
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Biatlon na ZOH 2026
Norští biatlonisté měli v přípravném období před olympijskými hrami základnu ve stejném hotelu v Lavazé, v němž v prosinci náhle zemřel jejich reprezentační kolega Sivert Guttom Bakken. Norský reprezentant Johannes Dale-Skjevdal to označil za důležité a chytré. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Sedmadvacetiletý Bakken náhle zemřel těsně před Vánoci během soustředění v Itálii. V hotelovém pokoji v Lavazé jej 23. prosince nalezl bez známek života reprezentační kolega Johan-Olav Botn. Bakken měl nasazenou masku simulující vysokou nadmořskou výšku, příčina jeho úmrtí dosud není známa.

„Je velmi mimořádné být ve stejném hotelu, kde byl on (když zemřel). Je to krásné, ale také velmi zvláštní,“ citovala Daleho-Skjevdala agentura Reuters. „Je chytré to udělat takhle. Čelit té situaci a převzít nad ní kontrolu. Myslím, že to pro nás všechny bylo důležité.“

Bezprostředně po šokujícím úmrtí kolegy a kamaráda vyhledal norský tým profesionální pomoc. „Měli jsme s sebou psychologa na dalším Světovém poháru v Oberhofu týden po jeho smrti a také první dny v Lavazé, protože jsme věděli, že návrat bude velmi těžký,“ uvedl Dale-Skjevdal.

„Věděli jsme, jaký to byl pokoj, a chtěli jsme se do něj v rámci terapie podívat, ale kvůli vyšetřování je stále zavřený,“ dodal šestý muž průběžného pořadí Světového poháru.

Bakkenovo úmrtí bude podle všeho na olympijské závody v Anterselvě vrhat stín, biatlonisté ale budou chtít předvést co nejlepší výkony i k uctění jeho památky. „Bez ohledu na to, jak to bylo náročné, všichni jsme si uvědomovali, že Sivert by chtěl, abychom pokračovali,“ řekl Dale-Skjevdal.

